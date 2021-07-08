О главном: "Террористическая атака" на Беларусь. Новая страница Протасевича

В выпуске "О главном" за 8 июля – Александр Лукашенко сообщил о якобы начале "террористической атаки" на Беларусь. Задержанного в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича перевели под домашний арест. Он создал аккаунт в твиттере.

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Чтобы считаться олигархом, необходимо участвовать в политической жизни, иметь значительное влияние на средства массовой информации, быть монополистом на общегосударственном товарном рынке и владеть активами на более чем 1 миллион прожиточных минимумов. Если три из этих признаков будут наличествовать у одного лица, то оно вносится в реестр олигархов. Туда может попасть Ринат Ахметов.