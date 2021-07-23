О главном: В Токио началась Олимпиада. Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

Олимпийские игры-2020 начались 23 июля в Токио. По новым правилам, спортсмены должны ежедневно проходить тесты на коронавирус. Президент сменил руководителя Службы внешней разведки. Вместо Валерия Кондратюка, который возглавлял ведомство с июня 2020 года, назначили Александра Литвиненко.

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Из-за грандиозных допинг-скандалов на Олимпийских играх изменили клятву. Ее должны принести 2 спортсмена – мужчина и женщина, 2 тренера и 2 судьи от всей команды, участвующей в Олимпиаде.

Германия призвала Украину имплементировать в свое законодательство формулу Штайнмайера, поскольку режим прекращения огня на Донбассе фактически не работает. Там регулярно идут активные боевые действия и растут потери наших солдат.