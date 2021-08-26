О главном: У Устиновой арестовали квартиру. Украина получила транш от МВФ
26 августа 2021 , 19:54Читати новину українською
Источник:24 канал
Депутат от "Голоса" Александра Устинова заявила, что на ее квартиру наложили арест, а машину объявили в розыск. Виновным она назвала заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Евгения Шевцова. Украина получила транш от Международного валютного фонда в размере 2 миллиардов 700 миллионов долларов.
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