О главном: Угрозы Кремля из-за Крымской платформы. Контроль за расходами украинцев
25 августа 2021 , 19:49Читати новину українською
Источник:24 канал
В России пригрозили последствиями отдельным странам за участие в Крымской платформе. Министерство финансов начало готовить законопроект о контроле за расходами населения, который может быть представлен в 2021 году.
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