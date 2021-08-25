О главном: Угрозы Кремля из-за Крымской платформы. Контроль за расходами украинцев

25 августа 2021 , 19:49
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Источник:

24 канал

В России пригрозили последствиями отдельным странам за участие в Крымской платформе. Министерство финансов начало готовить законопроект о контроле за расходами населения, который может быть представлен в 2021 году.

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что для полноправного членства в Евросоюзе Украине предстоит еще много работать в течение 20 лет. По ее словам, ни наше государство, ни Грузия, ни Молдова пока не отвечают необходимым для этого требованиям.

 

Автор: Кучер Адріана