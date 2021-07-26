О главном: Украинский спутник в космосе. Обострение на фронте

26 июля 2021 , 20:26
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Источник:

24 канал

По случаю 30-летия независимости Украины собираются запустить в космос украинский спутник. Это может стоить 54,8 миллиона гривен. На фронте зафиксировали существенное обострение. Боевики прицельно обстреляли украинские позиции на Донбассе.

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Автор: Кучер Адріана