О главном: Украинский спутник в космосе. Обострение на фронте
26 июля 2021 , 20:26Читати новину українською
Источник:24 канал
По случаю 30-летия независимости Украины собираются запустить в космос украинский спутник. Это может стоить 54,8 миллиона гривен. На фронте зафиксировали существенное обострение. Боевики прицельно обстреляли украинские позиции на Донбассе.
Также в выпуске:
Заместитель генерального прокурора Ирины Венедиктовой Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке. Он ушел якобы из-за систематического давления.