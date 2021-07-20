О главном: Внеочередное заседание в Верховной Раде. Карьера Меркель заканчивается

20 июля 2021 , 20:09
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Источник:

24 канал

В выпуске "О главном" за 20 июля – народные депутаты собрались в Верховной Раде на внеочередное заседание, чтобы разблокировать судебную реформу и другие важные законопроекты. Немецкий канцлер Ангела Меркель готовится к окончанию карьеры.

Также в выпуске:

Украина 8 год подряд сдерживает страну агрессора и не дает ему двинуться вглубь Европы ценой собственных жизней. Вчера, 19 июля, в больнице умер военный Александр Горбенко, который после обстрела боевиков получил ожоги 80% тела.

Полный выпуск новостей за 20 июля: смотрите видео

 

Автор: Катерина Соляр