О главном: Внеочередное заседание в Верховной Раде. Карьера Меркель заканчивается

20:09

В выпуске "О главном" за 20 июля – народные депутаты собрались в Верховной Раде на внеочередное заседание, чтобы разблокировать судебную реформу и другие важные законопроекты. Немецкий канцлер Ангела Меркель готовится к окончанию карьеры.