О главном: Война Лукашенко с Украиной. Завершение строительства "Балканского потока"

19:43

В выпуске "О главном" за 5 июля – глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на фейковые слова Александра Лукашенко о "контрабанде" оружия с Украины. Сербия и Венгрия объявили о подключении газопровода "Балканский поток" к венгерской газотранспортной системе.