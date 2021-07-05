О главном: Война Лукашенко с Украиной. Завершение строительства "Балканского потока"
5 июля 2021 , 19:43Читати новину українською
Источник:24 канал
В выпуске "О главном" за 5 июля – глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на фейковые слова Александра Лукашенко о "контрабанде" оружия с Украины. Сербия и Венгрия объявили о подключении газопровода "Балканский поток" к венгерской газотранспортной системе.
Также в выпуске:
Владимир Зеленский заявил, что Украина сделала достаточно, чтобы получить конкретный ответ по поводу сроков членства в НАТО и Евросоюзе. По словам президента, для украинского государства членство в альянсе является гарантией безопасности и залогом благосостояния.