О главном: ВОЗ объявила начало третьей волны пандемии. Судью Чауса нашли в Винницкой области

В июле Всемирная организация здравоохранения объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса. Штамм Дельта стал преобладать в мире. Экс-судья Николай Чаус пришел практически голый, грязный и голодный в сельский совет Мазуровки, что на Винничине. Там он рассказал, что его похитили.

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