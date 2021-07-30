О главном: ВОЗ объявила начало третьей волны пандемии. Судью Чауса нашли в Винницкой области
30 июля 2021 , 20:21Читати новину українською
Источник:24 канал
В июле Всемирная организация здравоохранения объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса. Штамм Дельта стал преобладать в мире. Экс-судья Николай Чаус пришел практически голый, грязный и голодный в сельский совет Мазуровки, что на Винничине. Там он рассказал, что его похитили.
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