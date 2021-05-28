О главном: Встреча Лукашенко с Путиным. Возможна остановка поставки бензина из Беларуси

16:52

Александр Лукашенко 28 мая встретился с Владимиром Путиным. Встреча политиков состоялась в российском городе Сочи. Беларусь может прекратить поставлять бензин A-95 в Украину с июня 2021 года. Об этом пишут СМИ со ссылкой на владельцев контрактов с "Белорусской нефтяной компанией".