О главном: Встреча Лукашенко с Путиным. Возможна остановка поставки бензина из Беларуси

28 мая 2021 , 16:52
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Источник:

24 канал

Александр Лукашенко 28 мая встретился с Владимиром Путиным. Встреча политиков состоялась в российском городе Сочи. Беларусь может прекратить поставлять бензин A-95 в Украину с июня 2021 года. Об этом пишут СМИ со ссылкой на владельцев контрактов с "Белорусской нефтяной компанией".

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Автор: Єгор Скоріна