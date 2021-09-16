О главном: выборы в Госдуму России. Поддержка Польши

16 сентября 2021 , 20:26
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Источник:

24 канал

В России 17 сентября стартуют выборы в Госдуму. Их считают наименее свободными за 20 лет режима Путина. Президент Польши Анджей Дуда выступил за присоединение Украины к Европейскому Союзу.

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Автор: Єгор Скоріна