О главном: выборы в Госдуму России. Поддержка Польши
16 сентября 2021 , 20:26Читати новину українською
Источник:24 канал
В России 17 сентября стартуют выборы в Госдуму. Их считают наименее свободными за 20 лет режима Путина. Президент Польши Анджей Дуда выступил за присоединение Украины к Европейскому Союзу.
Также в выпуске:
В 2022 году Кабмин планирует сократить расходы на работу Офиса президента и парламента. Банковая может получить на 15% меньше, а Рада – на 8%. В то же время себе правительство прибавило 7%.