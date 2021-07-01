О главном: Принятие закона о коренных народах. COVID-сертификаты в Украине

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В выпуске "О главном" за 1 июля – Верховная Рада приняла закон, который так злит Владимира Путина. Депутаты поддержали законопроект, который закрепляет статус крымскотатарского народа. Украина начинает тестировать цифровые COVID-сертификаты. Документ можно будет получить в приложении "Дия".