О главном: Принятие закона о коренных народах. COVID-сертификаты в Украине
1 июля 2021 , 20:15Читати новину українською
Источник:24 канал
В выпуске "О главном" за 1 июля – Верховная Рада приняла закон, который так злит Владимира Путина. Депутаты поддержали законопроект, который закрепляет статус крымскотатарского народа. Украина начинает тестировать цифровые COVID-сертификаты. Документ можно будет получить в приложении "Дия".
Также в выпуске:
В Украине открыли рынок земли. Украинцы смогут покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения. Каждый желающий, физическое лицо сможет приобрести не более, чем 100 гектаров в одни руки. Однако это не означает, что через связанных лиц нельзя будет купить больше.