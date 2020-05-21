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О главном: Запуск общественного транспорта. Скандал с продажей собак на аукционе

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске программы "О главном" за 21 мая – с 22 мая в Украине возобновит работу общественный транспорт. Но в столице это произойдет днем позже. В частности, метро в Киеве откроют с 25 мая. На государственном сайте системы торгов арестованным имуществом Минюст продает двух собак, которых якобы конфисковали у должников.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

В Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний призвали страны готовиться ко второй волне эпидемии.

В МИД Украины отреагировали на заявление болгарских депутатов относительно их несогласия с запланированными административными изменениями в Одесской области.

21 мая в Украине отмечают День вышиванки.

Теги: Выпуск новостей
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