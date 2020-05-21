Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ДЕНЬ ВИШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ДЕНЬ ВИШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Про головне: Запуск громадського транспорту. Скандал з продажем собак на аукціоні

Випуск новин -

У випуску програми "Про головне" за 21 травня – з 22 травня в Україні відновить роботу громадський транспорт. Але у столиці це станеться на день пізніше. Зокрема, метро в Києві відкриють з 25 травня. На державному сайті системи торгів арештованим майном Мін'юст продає двох собак, яких до того нібито конфіскували у боржників.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

У Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань закликали країни готуватися до другої хвилі епідемії.

У МЗС України відреагували на заяву болгарських депутатів щодо їхньої незгоди з запланованими адміністративними змінами на Одещині.

21 травня в Україні відзначають День вишиванки.

Теги: Випуск новин
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Телеміст Крим – ООН, або Як в СРСР не було сексу, а на півострові немає свободи
сьогодні , 17:10 Телеміст Крим – ООН, або Як в СРСР не було сексу, а на півострові немає свободи
Віталій Портников
Чому малярія така небезпечна: симптоми, профілактика та лікування
сьогодні , 16:30 Чому малярія така небезпечна: симптоми, профілактика та лікування
Юліана Вінтюк
Будинки в старих контейнерах: як облаштували 21 мікроготель в Німеччині – фото
15 травня , 13:39 Будинки в старих контейнерах: як облаштували 21 мікроготель в Німеччині – фото
Ростислав Струтинський