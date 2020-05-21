Про головне: Запуск громадського транспорту. Скандал з продажем собак на аукціоні

У випуску програми "Про головне" за 21 травня – з 22 травня в Україні відновить роботу громадський транспорт. Але у столиці це станеться на день пізніше. Зокрема, метро в Києві відкриють з 25 травня. На державному сайті системи торгів арештованим майном Мін'юст продає двох собак, яких до того нібито конфіскували у боржників.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: У Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань закликали країни готуватися до другої хвилі епідемії. У МЗС України відреагували на заяву болгарських депутатів щодо їхньої незгоди з запланованими адміністративними змінами на Одещині. 21 травня в Україні відзначають День вишиванки.