О главном: Зеленский обратился к жителям ОРДЛО. По Украине распространяется штамм Дельта

Президент Владимир Зеленский обратился к тем, кто живет на оккупированных территориях. Он призвал жителей, которые уважают украинский язык и флаг Украины, держаться за Донбасс, ведь его все же деоккупируют. Штамм коронавируса Дельта распространяется в Украине. Официально подтвердили 147 случаев заражения.

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В сентябре 2021 года украинское телевидение смогут смотреть жители временно оккупированных территорий. Они 7 лет были в изоляции и под влиянием российской пропаганды.

Европейский Союз упрекает, что на 5 году действия безвиза Украина продолжает выдавать 2 загранпаспорта – бумажный и биометрический. В отчете ЕС говорится, что Польша идентифицировала граждан Украины, которые имеют более 1 законно оформленного паспорта и могут оставаться в ЕС более 90 дней.