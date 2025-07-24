Об этом в эфире 24 Канала отметил специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов. Возмущение вызвал и способ, в который эти изменения были реализованы: отдельные представители из окружения президента решили протолкнуть закон, воспользовавшись конфликтом между СБУ и НАБУ.

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Что заставило власть сделать шаг назад?

Накануне у нескольких сотрудников НАБУ прошли обыски, двое из них оказались под стражей – по подозрению в государственной измене и связях с беглым депутатом от ОПЗЖ. Этот информационный повод использовали те же депутаты, связанные с ОПЗЖ.

"Кто-то убедил президента, что это пройдет – и произошло то, что произошло. Будем объективны: всколыхнувшиеся, протесты, стали большим спасением для Украины. Они продемонстрировали, что украинское общество к такому относится максимально нетерпимо, что украинцы воспринимают это как предательство европейских стремлений. Соответственно, все те заголовки в СМИ о том, что "Рада приняла, но общество против" – это нас серьезно подстраховало от негативных последствий", – сказал Юрий Богданов.

Он добавил, что главной движущей силой, которая заставила власть изменить мнение – это позиция международных партнеров Украины. Депутаты, которые голосовали за него, считали, что никакой реакции со стороны Запада не будет – учитывая российскую угрозу и на то, что администрация Дональда Трампа в целом не слишком заинтересована в антикоррупционной тематике.

Это – политическая ошибка Зеленского

Однако эта стратегия не сработала. Поэтому теперь президенту придется инициировать новый законопроект, который отменит принятые правки.

Я думаю, там точно будет что-то вроде усиления проверок СБУ, чтобы не допускать государственной измены. Предполагаю, что будет определенная уступка со стороны НАБУ, чтобы выровнять ситуацию и дать возможность президенту "красиво" выйти из этой истории,

– отметил Богданов.

Он также отметил, что депутаты, которые поддержали этот закон, серьезно ударили по своей репутации. После голосования Богданов был убежден, что президент наложит вето и выйдет из этой ситуации с репутационными дивидендами.

Подписание закона стало его реальной политической ошибкой. Президенту стоило прислушаться к более адекватным советникам из собственной администрации, которые отмечали, что этот закон не стоит подписывать. Если действительно есть желание навести порядок в НАБУ – делать это следует другим, более взвешенным способом.