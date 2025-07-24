Такое мнение высказал 24 Каналу бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, комментируя ситуацию вокруг обысков и вероятных агентов влияния в антикоррупционных органах. Он отметил, что сначала стоило провести аудит, а не ломать систему на ходу.

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В чем обвиняют работников НАБУ и САП?

Отдельным работникам антикоррупционных органов обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Один из сотрудников, по версии следствия, пытался использовать служебное время и полномочия, чтобы лоббировать интересы своего отца, гражданина России, для получения господрядов в Дагестане. Также есть информация о торговле данными из государственных баз – в частности МВД и пограничной службы.

НАБУ и САП – не такие уж и белые и пушистые, как некоторые считают. Есть конкретная претензия. Надо на нее отвечать,

– подчеркнул он.

По его словам, независимость органа не означает автоматическую безошибочность, и общество имеет право знать, действительно ли отдельные сотрудники причастны к нарушениям.

Почему решение Рады вызывает подозрения?

Верховная Рада менее чем за день проголосовала за изменение подчинения НАБУ. Парламент передал контроль над бюро в Офис генерального прокурора. Ступак считает, что такая поспешность вызывает больше вопросов, чем ответов.

Когда Верховная Рада за 5 часов просто решила и переупорядочила эту организацию другой – это не нормально. Без аудита, без анализа эффективности.

– отметил он,

По его мнению, сначала нужно было проанализировать результаты работы антикоррупционных органов, определить проблемы, а уже потом принимать кадровые или структурные изменения.

Как реагируют общество и военные?

После голосования часть народных депутатов отказалась публично объяснять свою позицию. Ступак обратил внимание, что некоторые просто избегают эфиров и не комментируют резонансное решение.

"Меня очень удивила позиция отдельных нардепов, которые просто начинают отказываться от эфиров. Говорят: мы не приедем, мы не будем комментировать эту историю. Это выглядит максимально слабо", – сказал он.

Он привел пример Василия Вирастюка, который, по его словам, не смог аргументировать свою позицию и ограничился комментарием о том, что НАБУ "приходит, куда надо и не надо".

На этом фоне, по словам Ступака, четко высказались военные, которые публично заявили, что не поддерживают НАБУ или САП как институты, а выступают за честные и обоснованные процессы во власти.

Они отметили, что не защищают антикоррупционные органы, а отстаивают право граждан на прозрачность и аргументацию при принятии важных государственных решений.

Эта реакция демонстрирует запрос общества не на политические манипуляции, а на ответственность и открытость со стороны власти.

Как можно усилить работу НАБУ и САП?

Иван Ступак считает, что антикоррупционные органы действительно нуждаются в пересмотре подходов к работе, но это следует делать системно, а не хаотично. По его мнению, изменения должны основываться на открытом анализе результатов.

Сначала анализируется деятельность. Затем проводится аудит. И только после этого предлагается модель, которая реально повышает эффективность,

– объяснил он.

Он привел пример условного сценария, когда после анализа оказывается, что результативность органа составляет 3,1. Если есть проект, позволяющий вывести ее хотя бы до 7,1 – тогда стоит принимать изменения. Но не за пять часов без всякого обсуждения.