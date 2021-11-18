Сейчас в государстве-оккупанте есть один главный олигарх – Юрий Ковальчук. Об этом рассказал в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале журналист и писатель Илья Жегулев.
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У Ковальчука много медийных активов
По его словам, у Ковальчука столько медийных активов, что ему позавидовал бы бывший главный олигарх России Борис Березовский.
Главным медийным олигархом страны можно назвать Ковальчука. О нем вообще в стране никто не знает и никто не слышал,
– подчеркнул Жегулев.
Он рассказал, что Ковальчук – главный акционер банка "Россия". А также – владелец колоссальной медийной корпорации, в которую входят РЕН ТВ, "Известия", "Первый канал" и т.д.
Что произошло с олигархами России
Российский журналист объяснил, что поскольку у власти сейчас больше денег и возможностей, то все предприниматели распрощались со своими медийными активами.
"Они либо продали, либо просто отдали свои медиа или государству, или близким к Путину предпринимателям", – добавил Жегулев.
Полный выпуск "Что это было?": смотрите видео
Кто такой Юрий Ковальчук
Источник: Википедия
- Это один из самых главных предпринимателей России, являющийся фигурантом ряда санкционных списков.
- Ковальчук входит в ближний круг Владимира Путина.
- Как считают в Госдепе США, олигарх является даже "личным кассиром" главы Кремля.