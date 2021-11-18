Сейчас в государстве-оккупанте есть один главный олигарх – Юрий Ковальчук. Об этом рассказал в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале журналист и писатель Илья Жегулев.

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У Ковальчука много медийных активов

По его словам, у Ковальчука столько медийных активов, что ему позавидовал бы бывший главный олигарх России Борис Березовский.

Главным медийным олигархом страны можно назвать Ковальчука. О нем вообще в стране никто не знает и никто не слышал,

– подчеркнул Жегулев.

Он рассказал, что Ковальчук – главный акционер банка "Россия". А также – владелец колоссальной медийной корпорации, в которую входят РЕН ТВ, "Известия", "Первый канал" и т.д.

Что произошло с олигархами России

Российский журналист объяснил, что поскольку у власти сейчас больше денег и возможностей, то все предприниматели распрощались со своими медийными активами.

"Они либо продали, либо просто отдали свои медиа или государству, или близким к Путину предпринимателям", – добавил Жегулев.

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Кто такой Юрий Ковальчук

Источник: Википедия