Наразі в державі-окупантки є один головний олігарх – Юрій Ковальчук. Про це розповів в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі журналіст та письменник Ілля Жегульов.

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Ковальчук має багато медійних активів

За його словами, Ковальчук має стільки медійних активів, що йому позаздрив би колишній головний олігарх Росії Борис Березовський.

Головним медійним олігархом країни можна назвати Ковальчука. Про нього взагалі у країні ніхто не знає і ніхто не чув,

– наголосив Жегульов.

Він розповів, що Ковальчук – головний акціонер банку "Россия". А також – власник колосальної медійної корпорації, до якої входять РЕН ТВ, "Известия", "Первый канал" тощо.

Що сталось із олігархами Росії

Російський журналіст пояснив, що оскільки влада зараз має більше грошей та можливостей, то всі підприємці розпрощалися зі своїми медійними активами.

"Вони або продали, або просто віддали свої медіа чи державі, чи близьким до Путіна підприємцям", – додав Жегульов.

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Хто такий Юрій Ковальчук

Джерело: Вікіпедія