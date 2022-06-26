Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он говорит, что раскол в Европе сейчас назревать не может.
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По его мнению, скорее там есть просто проявления разных взглядов , тактические различия в отношении:
- помощи Украине,
- необходимости переговоров с Путиным,
- как остановить войну России против Украины.
Но о расколе речь не идет. Речь идет скорее о разработке единой стратегии сдерживания российской агрессии и помощи Украине. Речь идет и о том, чтобы эта стратегия была долгосрочной, поскольку война может затянуться.
– объяснил политолог.
Как отметил Фесенко, главное понимание на Западе уже есть – что противостояние с Россией может быть надолго, и оно может быть шире, чем вопрос войны России против Украины, а вызов всему Западу.
"Ну и безусловно тактика – тактические вопросы, касающиеся санкций и военной помощи и поддержки Украины. Например, канцлер Германии Олаф Шольц предлагает на саммите G7 обсудить "план Маршалла" для Украины. Он об этом заявил публично, но эта инициатива будет реализована уже после войны", – добавил он.
К слову, глава МИД Дмитрий Кулеба отметил , что от российских атак страдают многие украинцы. Среди них и 7-летняя девочка, в дом которой в Киеве 26 июня попала российская ракета. Глава МИД просит лидеров "Группы семи" в ответ на российские удары предоставить Украине тяжелое вооружение.