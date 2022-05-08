О парамедике "Тайре" пока ничего не известно, – защитники "Азовстали"

Пока неизвестно, где находится парамедик с позывным "Тайра". Она долгое время помогала нашим бойцам в Мариуполе, но недавно попала в плен, но в марте попала в плен.

О том, где она сейчас находится, спросили у защитников Мариуполя 8 мая. Они в этот день провели пресс-конференцию из заблокированной россиянами "Азовстали".

Ранее Российские пропагандисты опубликовали видео с пленным волонтером Юлией Паевской

Ее сослуживцы предполагают худшее

Пока нет никаких сведений о том, где может находиться женщина. В последний раз ее можно было увидеть 22 марта. Тогда пропагандисты кремля обнародовали видео с Юлией.

Насколько я знаю, она в плену. Но, думаю, ее положение не то, которому можно позавидовать, к сожалению,

– сказал один из воинов.

Хотя конкретики не было, однако достаточно ясно, что имел защитник в виду. Так как уже было очень много доказательств негуманного отношения россиян к своим пленникам.