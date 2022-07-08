Специально для 24 канала организаторы проекта "Наука – это она" рассказали о том, как изменилась жизнь лауреаток спустя год после церемонии награждения конкурса. Заметим, что девушки не только связывают свою жизнь с наукой, но и делают все для того, чтобы наша Украина цвела, развивалась и восстанавливалась.

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Как благотворительные проекты могут помочь молодежи развивать послевоенную Украину

Одна из лауреаток конкурса "Наука – это она" – Юлия Павленко. Девушке 16 лет. Несмотря на свой юный год, она уже успела пройти стажировку в Министерстве цифровой трансформации. Такую возможность она получила благодаря победе в конкурсе "Наука – это она" от организации STEM is FEM – девушка написала эссе о выдающейся украинской математике Клавдии Латышевой. А уже в этом году Юлия поступила в немецкий вуз на математическую специальность с полной стипендией DAAD.

Несмотря на то, что девушка сейчас находится за границей, после учебы она планирует вернуться домой.

Хочу получить как можно больше опыта из разных стран мира, чтобы вернувшись в Украину, я имела возможность применить его с наибольшей пользой для страны,

– рассказывает Юлия Павленко.

Остальные одиннадцать лауреаток конкурса "Наука – это она" придерживаются того же мнения. Они видят Украину будущего прогрессивной, толерантной, инклюзивной, и готовы приложить усилия для послевоенного восстановления Украины. Однако для этого талантливой и активной молодежи уже сейчас нужно заручиться поддержкой социальных проектов и инициатив. Рассказываем на примере "Наука – это она", как благотворительные проекты могут помочь молодежи развивать послевоенную Украину. "Наука – это она": полтысячи эссе и мечты двенадцати девушек "Наука – это она" – конкурс, через который о ученых стали говорить не только в Украине, но и во всем мире. Это проект, который мотивировал украинских девушек обратить внимание на STEM-специальности. В рамках проекта – пять современных художников написали портреты 12 украинских ученых, чтобы популяризировать STEM-специальности среди девушек и повысить осведомленность о женщинах-ученых Украины. В свою очередь, школьницы и студентки со всей Украины могли написать эссе о достижениях ученых и отправить их на конкурс. Несмотря на то, что украинцы достаточно мало осведомлены в женских персоналиях, которые творили и творят науку Украины, за месяц жюри получило 561 эссе. В итоге они выбрали двенадцать победительниц от 14 до 20 лет, которые видят свое будущее в биотехнологиях, иностранных языках, математике, архитектуре и других науках. Двенадцать юных девушек с грандиозными мечтами.

Победителы конкурса "Наука – это она" / Фото STEM is FEM Чтобы наградить лауреаток конкурса "Наука – это она", организаторы устроили благотворительный вечер, в рамках которого продали картины. Победитель гран-при – Анастасия Суворова – благодаря аукциону получила более 30 тысяч долларов. Девушка написала эссе об орнитологине Наталье Атамась. Организаторы вспоминают, что 20-летняя Анастасия планировала стать культурологией и мечтала о режиссуре.

Анастасия Суворова / Фото STEM is FEM Другие лауреатки конкурса также получили гранты, возможность поставиться в госучреждении или компании мечты и так далее. Например, 15-летняя Дарья Гречанюк написала эссе о медицинской генетике Светлане Арбузовой и в качестве вознаграждения получила экскурсию в Министерство иностранных дел Украины вместе с министром Дмитрием Кулебой. Девушкам дали толчок для развития в любом направлении, к которому у них есть вдохновение.

Награждают Надежду Косенчук / Фото STEM is FEM На церемонии награждения эта история могла бы закончиться, ведь девушки уже написали эссе и получили награды. Но после этого организация STEM is FEM устраивала выставки картин в главном центре ЮНЕСКО в Париже и Нью-Йорке, в киевском метро и МИД, а также разослала более 400 наборов плакатов по школам всей Украины. Уже прошел год с церемонии награждения лауреаток конкурса. Девушки рассказывают, что благодаря "Науке – это она" они имеют возможность создавать новые проекты и оплачивать обучение. Многие лауреатки делятся, что благодаря победе в конкурсе они осуществили свои давние мечты. Как изменилась жизнь девушек, – рассказываем дальше. Уже прошел год с церемонии награждения лауреаток конкурса. Девушки рассказывают, что благодаря "Науке – это она" они имеют возможность создавать новые проекты и оплачивать обучение. Многие лауреатки делятся, что благодаря победе в конкурсе они осуществили свои давние мечты. Как изменилась жизнь девушек, – рассказываем дальше.

Женщинам тоже есть место в науке – о мечтах, которые стали реальностью

К примеру, Богдана Якобчук, когда написала эссе "Стеклянные стены, халаты, биосинтез" о выдающейся молекулярной биологии Анне Ельской, рассказывала, что хочет быть популяризатором и коммуникатором науки, работать в интерсекционных исследованиях связи между социобиологией, прикладной наукой и теорией мем. А 19-летняя Надежда Касянчук, написавшая эссе о нейробиолога Нану Войтенко в стихах, говорила, что хочет развиваться в сфере биотехнологий. Через год после победы Богдана Якобчук поступила на бакалавриат по филологии в УКУ. Анна Бросалина, выигравшая конкурс благодаря эссе о математика Марине Вязовской, прошла обучение в Tumo Kyiv по направлениям программирования, графический дизайн и робототехника. Надежда Касянчук смогла оплатить обучение на заочной форме медицинского университета и курсы по веб-дизайну.

Анна Бросалина / Фото STEM is FEM А Дарья Гречанюк, которая в свои 15 лет стала лауреаткой конкурса благодаря своему эссе о медицинской генетике Светлане Арбузовой, отмечает, что организаторы осуществили невозможное. Благодаря "Науке – это она" девушка встретилась с министром МИД Дмитрием Кулебой. Даже во время войны и оккупации родного Бердичева она вспоминала эту встречу. Тогда судьба подарила мне возможность приблизиться к мечте. Я до сих пор, несмотря на войну и оккупацию родного города, не потеряла надежду на получение высшего образования и трудоустройства в МИД,

– рассказывает Дарья. Но все лауреатки "Наука – это она" сходятся во мнении о том, что самый главный ресурс, который они получили благодаря победе – это общение. "Невероятным опытом стала поездка в Киев, встреча с Первой леди и учеными, а также отличными гостями. Вдохновившись другими победителями, я начала волонтерить, участвовать в разных проектах", – рассказывает 16-летняя Елена Петришин, написавшая эссе о генетике Оксану Пивень . – "Перед мной открылось много возможностей благодаря тому, что у меня за спиной было такое достижение. Это помогло мне стать альтернативной кандидаткой на программе обмена учениками, то есть вероятность, что я поеду на 11 класс в США". Елизавета Лазарева, вдохновившаяся примером математики Елены Ванеевой и написавшая о ней эссе, продолжает: "Победа в "Наука – это она" дала множество крутых знакомств и очень много мотивации. После победы появилась вера в себя и в то, что нет ничего невозможного. И, конечно, желание выучиться и доказать всем, что женщинам тоже есть место в науке".

Елизавета Лазарева и Елена Ванеева / Фото STEM is FEM А Марта Швец, победившая с произведением об эссе о кибернетикине Екатерине Ющенко, признается, что благодарна STEM is FEM за уверенность в себе, новые знакомства, азарт и важный опыт. За последний год я приняла участие в стольких конкурсах, активностях, отборах на программы обмена, что прошлогодняя Марта ошалела бы от современной версии себя!,

– рассказывает Марта. Знания со всего мира ради восстановления Украины Через год после победы в конкурсе "Наука – это она" девушек разбрасывало по всему миру: из-за войны некоторые были вынуждены выехать за границу, некоторые – остались в Украине. Но все лауреатки продолжают верить в будущее украинской науки, украинских женщин и Украины и планируют все свои знания и опыт применить во время послевоенного восстановления страны. Елена Петришин говорит, что для нее послевоенная Украина – страна с сознательными гражданами, где люди ценят друг друга и держатся вместе. Я представляю безопасные города, доступные для людей всех возрастов и телосложения. Я хочу видеть школы, которые отличаются от советских – школы, в которых у детей гораздо больше свободы самореализации,

– рассказывает Елена. Другая лауреат конкурса Елена Коваленко считает, что Украина станет высокоразвитой страной со стабильной экономикой, отсутствием коррупции, необъятными технологиями и талантливыми людьми. "Моим местом в развитии Украины была бы область диджитализации и автоматизации, ведь именно сфера IT может значительно улучшить экономику нашей страны", – рассказывает девушка. Богдана Якобчук тоже планирует приложить усилия к развитию страны, но до этого она планирует закончить магистратуру за границей и расширить свой академический круг, чтобы набраться как можно больше знаний и опыта. Дарья Гречанюк еще только планирует поступать в вуз, но уже уверена – будет учиться только в Украине. Девушка рассказывает: "Хочу внести какой-то весомый вклад в развитие своей страны, усилить ее авторитет среди других государств. Стараюсь, чтобы мир всегда говорил об Украине, увлекался ею!". Ярослава Назаренко тоже видит свое будущее именно в Украине, возможно, в роли инженера или учителя – человека, приносящего пользу обществу и стране. Чтобы молодежь затем построила новую страну, ей нужно дать возможность продолжать обучение как в школе, так и в вузах. Нужно еще совершенствовать систему дистанционного обучения, чтобы качество знаний было не хуже, чем офлайн. И, скорее всего, в будущем нужно создать благоприятные условия для студентов (учебная база, оборудование, общежития, стипендии), чтобы поощрить их оставаться в Украине, а не ехать куда-то за границу искать судьбы,

говорит Ярослав. А другой призер конкурса Елизавета Лазарева уверена, что самое главное для создания идеальной страны у нас уже есть: неплохое образование, отличные специалисты и перспективная молодежь. Она тоже мечтает вернуться домой после окончания учебы и внести свой вклад в восстановление страны. Анна Бросалина считает, что для дальнейшего развития Украины ее гражданам нужно отказаться от всего российского, а для молодежи должны создавать все больше образовательных возможностей. Марта Швец поддерживает коллегу по конкурсу и добавляет, что уже сейчас нужно бороться не только на военном фронте, но и на культурном.

Марта Швец с Еленой Зеленской / Фото STEM is FEM Анастасия Суворова, завоевавшая гран-при, надеется, что в послевоенной Украине будут бороться с такими проблемами, как гендерное неравенство и гомофобия, коррупция и "аполитичность" среди молодежи. В свою очередь, она мечтает работать в украинской киноиндустрии или сфере культурных проектов и способствовать популяризации украинского кино и культуры. Надежда Касянчук уверена, что очень часто после самых страшных времен приходит наибольший расцвет. "Хочу в это верить, и верю! Главное для молодежи сейчас пытаться помнить о своих мечтах и планах и четко двигаться к ним: пойти на кружок по танцам, поступить в желанный университет или изобрести лекарства от рака. Когда каждый будет делать то, что любит и умеет лучшее, тогда у Украины точно будет светлое и яркое будущее", – рассказывает Надежда. А Юлия Павленко, прошедшая стажировку в Минцифре, тем временем хочет закончить бакалавриат, а затем поступить на магистратуру в другую страну, чтобы привнести как можно больше разного опыта в послевоенную Украину. Нам в Украине нужно еще много образовательных программ по разным общественно важным темам. И я говорю не только о мягких навыках, но и о знаниях по темам прав человека, функционировании государства, равноправии, налоговой системе Украины и тому подобное. Все эти темы чрезвычайно важны для украинского общества, у которого еще много потенциала для развития,

– говорит Юлия. Девушка верит, что будущее Украины за молодежью, поэтому сейчас нужно работать над повышением ее активности и поощрять ее к участию в общественной жизни страны.

Встреча Елены Зеленской с лауреатками конкурса "Наука – это она" / Фото STEM is FEM "Сейчас, во время войны, поддержка молодежи актуальна и важна, как никогда. После победы молодежь будет отстраивать Украину. И мы должны ей помочь. Для этого STEM is FEM каждый день работает с сообществом и запускает новые проекты – клубы психологической поддержки, IT- курсы, другие просветительские инициативы, целесообразные времени, в которое мы живем. Это очень важно. И я призываю приобщаться к таким инициативам всех украинцев", – говорит основатель STEM is FEM и "Наука – это она" Сергей Токарев. Инициатор проекта уверен, даже один социальный проект может изменить будущее двенадцати девушек, а двенадцать девушек могут изменить будущее послевоенной Украины.



Сергей Токарев, основатель STEM is FEM / Фото STEM is FEM