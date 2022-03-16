Оккупанты рассчитывали на легкую прогулку в Украине. Но теперь, уже 20 дней, те россияне хорошо знают, как это – гулять под артиллерийским градом.
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Украинская артиллерия не дает спать оккупантам: видео боя
Воины 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского не дают российским захватчикам ни одного шанса выжить,
– заверили наши защитники.
Незваные гости остановились на ночной отдых? Тут их сразу и поздравили "горячо" наши артиллеристы.
"О потерях врага читаем завтра в ежедневных сводках!" – призвали в 30 ОМБр.
Вот видео, опубликованное нашими защитниками:
И еще одно примечательное видео с фронта: прямое попадание в танк оккупантов