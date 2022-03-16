Окупанти розраховували на легку прогулянку в Україні. Та тепер, уже 20 днів, ті росіяни добре знають, як це – гуляти під артилерійським градом.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

Українська артилерія не дає спати окупантам: відео бою

Воїни 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького не дають російським загарбникам жодного шансу вижити,

– запевнили наші захисники.

Непрохані гості зупинилися на нічний відпочинок? Тут їх одразу й привітали "гаряче" наші артилеристи.

"Про втрати ворога читаємо завтра у щоденних зведеннях!" – закликали у 30 ОМБр.

Ось відео, яке опублікували наші захисники:

І ще одне примітне відео з фронту: пряме влучання у танк окупантів