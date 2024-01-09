Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телемарафона, что Украине важны знания и информация, которыми владеет Япония. Кстати, Йоко Камикава была с визитом в нашей стране 7 января 2024 года.

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Что сказал Кулеба о деталях визита главы МИД Японии

Нам важны знания и информация, которыми владеет Япония. Потому что этими ракетами Северная Корея стреляет и в регионе, и в том числе – в сторону Японии. Поэтому, не буду всего раскрывать, но здесь есть простор для взаимодействия и мы об этом взаимодействии договорились,

– заверил Дмитрий Кулеба.

Он также отметил, что Япония решила внести вклад в трастовый фонд НАТО. Также Украина получила уверения, что финансовая и политическая поддержка Японии будет наращиваться.

Обратите внимание! Белый дом заявил, что Россия получила от КНДР ракеты, которыми уже атаковала Украину 30 декабря и 2 января, выпустив их по Запорожью и Харькову соответственно. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина изучает обломки ракет. Наш Офис генпрокурора рассказал, что ракета, которой враг ударил по Харькову 2 января, визуально похожа на "Искандер", однако есть некоторые технические отличия. Кроме того, эксперты объяснили, что оружие собрано не слишком качественно.

Что известно о визите главы МИД Японии в Украину