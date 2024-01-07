Раньше Япония обещала предоставить США ракеты для комплекса Patriot, их могут передать Украине. Необъявленный визит главы МИД Японии привлек внимание СМИ по нескольким причинам. 24 Канал расскажет подробнее.

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Глава министерства иностранных дел Японии в Украине посетила мемориал в Буче

Йоко Камикава приехала в Украину ранним утром 7 января поездом из Польши. Она посетила Бучу и Ирпень. Посольство Японии в Украине опубликовало видео в соцсети Х, где японский министр склоняется перед мемориалом жертвам российской оккупации в нескольких долгих поклонах и ставит лампадку. Посольство уверяет, что Япония продолжит поддерживать наше государство.

Брифинг на фоне труб в подвале и предупреждения об опасности

К сожалению, из-за объявления воздушной тревоги Камикава была вынуждена давать брифинг в подвале. В Киеве 7 января тревога звучала дважды, очевидно, речь как раз о второй, когда для столицы была баллистическая угроза.

В сети заметили, что на стене за спинами Йоко Камикавы и Дмитрия Кулебы есть надпись "Под напряжением! Опасно для жизни!" Она хорошо видна на фото.

Йоко Камикава и Дмитрий Кулеба дают брифинг в подвале во время тревоги: фото

Помощь от Японии: страна выделит 37 миллионов долларов на системы обнаружения БПЛА в Украине

На сайте МИД Японии говорится о том, что в рамках недавно объявленной дополнительной поддержки Япония внесет около 37 миллионов долларов в трастовый фонд НАТО и предоставит такое оборудование, как системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов .

. Еще Япония предоставит пять мобильных газотурбинных генераторов , которые должны помочь 5 миллионам людей, а также перевезет семь больших трансформаторов .

, которые должны помочь 5 миллионам людей, а также . Главы внешнеполитических ведомств планируют подготовить общую конференцию по восстановлению Украины. Она должна состояться 19 февраля в Токио .

. Также страна стремится поддерживать в Украине медицинскую отрасль, защищать жертв гендерного насилия и развивать сеть приютов для женщин и детей.

Кулеба рассказал, что нужно Украине

Он назвал средства ПВО одной из неотложных потребностей. По его словам, брифинг в подвале как раз демонстрирует необходимость защитить небо над Украиной.

Главная российская военная стратегия состоит в следующем: если ты не можешь что-нибудь захватить, ты должен это полностью уничтожить. Они не могут нас захватить, потому пытаются уничтожить. Но и это России не удастся благодаря поддержке в укреплении средств ПВО, которую мы ощущаем со стороны партнеров, присылающих нам и новые системы ПВО, и ракеты к ним.

– высказался он.

Еще говорили о том, что активы россиян следует использовать во благо Украины.