Дмитро Кулеба розповів у ефірі телемарафону, що Україні важливі знання та інформація, якими володіє Японія. До речі, Йоко Камікава була з візитом в нашій країні 7 січня 2024 року.

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Що сказав Кулеба про деталі візиту глави МЗС Японії

Нам важливі знання та інформація, якими володіє Японія. Тому що цими ж ракетами Північна Корея стріляє і в регіоні, і в тому числі – в бік Японії. Тому, не буду всього розкривати, але тут є простір для взаємодії й ми про цю взаємодію домовилися,

– запевнив Дмитро Кулеба.

Він також зауважив, що Японія вирішила зробити внесок до трастового фонду НАТО. Також Україна отримала запевнення, що фінансова та політична підтримка Японії нарощуватиметься.

Зверніть увагу! Білий дім заявив, що Росія отримала від КНДР ракети, якими вже атакувала Україну 30 грудня та 2 січня, випустивши їх по Запоріжжю та Харкову відповідно. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна вивчає уламки ракет. Наш Офіс генпрокурора розповів, що ракета, якою ворог вдарив по Харкову 2 січня, візуально схожа на "Іскандер", проте є деякі технічні відмінності. Окрім того, експерти пояснили, що зброя зібрана не надто якісно.

Що відомо про візит глави МЗС Японії в Україну