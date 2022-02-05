Фейки разные, от "распятого мальчика" до "тайных биологических лабораторий". С их помощью Россия разжигает раздор, где только может.

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Россия регулярно создает фейки, это часть ее методички

"За последние несколько месяцев мы – а также и ряд наших союзников – получили значительное количество достоверных разведывательных данных об усилиях России использовать фальшивый повод для оправдания вторжения в Украину ", – напомнила журналистам в Белом доме пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена Джен Псаки.

По ее словам, эти доказательства отражают как известную текущую публичную информацию, так и поступки России в прошлых конфликтах. При этом Псаки подчеркнула: конечно, предыдущие действия россиян не означают, что так же будет и сейчас, "но важно понимать контекст – на что они способны и какую тактику использовали".

США хорошо помнят все фейки, которые создавала Россия, и их последствия

Вот какие примеры типичных российских фейков привела Джен Псаки:

"Несколько лет назад российское министерство обороны неправдиво обвинило США в организации тайной лаборатории биологического оружия в Грузии, и это использовала Россия для дестабилизации грузинских властей".

"Россия также фабриковала в Сирии истории о том, что нападения на международные колонны с помощью осуществляли повстанцы или террористы, а не режим Асада, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку Россией, собственно, правительства Асада".

"Взглянем в 2016 год: российские СМИ подготовили фальшивое заявление о сексуальном насилии против российской эмигрантки Лизы со стороны беженцев в Германии, чтобы разжечь истерику против сирийских иммигрантов по всей Европе".

"Российское государственное телевидение показало ложный репортаж, якобы украинская армия распяла трехлетнего украинского мальчика ".

Представительница Байдена заверила – "еще много такого есть". И цель США сейчас – "лишить Россию возможности использовать ложь для оправдания вторжения в Украину, и четко донести, что эти действия, которые мы видим, прямо исходят из их методички".

Мы видели, как они проводили операции под фальшивым флагом и использовали путаницу для начала военных действий много раз в истории,

– подчеркнула Псаки.

И подытожила так: "Мы бы хотели предоставить больше информации. Но не можем этого сделать – есть ограничения из-за компрометации источников и методов разведки".

Тем временем останавливаться Россия в создании фейков, очевидно, не собирается. Вот только в феврале: