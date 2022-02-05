Фейки різні, від "розіп'ятого хлопчика" до "таємних біологічних лабораторій". З їх допомогою Росія розпалює розбрат, де тільки може.

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Росія регулярно створює фейки, це частина її методички

"За останні кілька місяців ми – а також і низка наших союзників – здобули значну кількість достовірних розвідувальних даних про зусилля Росії використати фальшивий привід для виправдання вторгнення в Україну", – нагадала журналістам у Білому домі речниця президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена Джен Псакі.

За її словами, ці докази відбивають як відому поточну публічну інформацію, так і вчинки Росії у минулих конфліктах. При цьому Псакі наголосила: звісно, попередні дії росіян не означають, що так само буде і зараз, "але важливо розуміти контекст – на що вони здатні та яку тактику використовували".

США добре памятають усі фейки, які створювала Росія, та їхні наслідки

Ось які приклади типових російських фейків навела Джен Псакі:

"Кілька років тому російське міністерство оборони неправдиво звинуватило США в організації таємної лабораторії біологічної зброї в Грузії, і це використала Росія для дестабілізації грузинської влади".

і це використала Росія для дестабілізації грузинської влади". "Росія також фабрикувала у Сирії історії про те, начебто напади на міжнародні колони з допомогою здійснювали повстанці чи терористи, а не режим Асада, щоб забезпечити подальшу підтримку Росією, власне, уряду Асада".

історії про те, начебто напади на міжнародні колони з допомогою здійснювали повстанці чи терористи, а не режим Асада, щоб забезпечити подальшу підтримку Росією, власне, уряду Асада". "Глянемо у 2016 рік: російські ЗМІ підготували фальшиву заяву про сексуальне насильство проти російської емігрантки Лізи з боку біженців у Німеччині, щоб розпалити істерику проти сирійських іммігрантів по всій Європі".

по всій Європі". "Російське державне телебачення показало неправдивий репортаж, нібито українська армія розіп’яла трирічного українського хлопчика".

Речниця Байдена запевнила – "ще багато такого є". І мета США зараз – "позбавити Росію можливості використовувати брехню для виправдання вторгнення в Україну, і чітко донести, що ці дії, які ми бачимо, прямо виходять із їхньої методички".

Ми бачили, як вони проводили операції під фальшивим прапором і використовували плутанину для початку військових дій багато разів в історії,

– наголосила Псакі.

І підсумувала так: "Ми б хотіли надати більше інформації. Та не можемо цього зробити – є обмеження через компрометацію джерел і методів розвідки".

Тим часом зупинятися Росія у створенні фейків, вочевидь, не збирається. От тільки у лютому:

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