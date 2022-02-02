О растаможке авто, контрабанде и борьбе с коррупцией: эксклюзивное интервью с главой Гостаможни

Кабинет Министров временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной таможенной службы на Вячеслава Демченко в ноябре 2021 года. Бывший руководитель управления разведки Государственной пограничной службы – личность не публичная, поэтому СМИ немного о нем известно.

Свое первое обширное интервью Вячеслав Демченко дал 24 канала. Об отличиях работы в Госпогранслужбе и Гостаможне, борьбе с коррупцией, контрабанде и другом – читайте далее.

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Новый пост, задачи и особенности работы на Гостаможне

Вы уже 3 месяца находитесь на новой должности. Это ваше первое обширное интервью СМИ. Вы не очень публичная персона. Скажите, почему вы ранее не выходили на широкую аудиторию?

К сожалению, на протяжении своей профессиональной деятельности я не был публичным человеком. И сейчас приходится что-то менять в жизни. Последние 3 месяца я работаю в Таможенной службе и мои принципы работы во многом поменялись. Я должен быть публичным. Я не выходил с заявлениями на публику, чтобы в начале разобраться с новыми вызовами. Я хотел изучить детальнее глобальные вопросы, которые стоят перед ведомством.

президент Владимир Зеленский освободил Вячеслава Демченко от должности начальника управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины 3 ноября 2021 года. Сообщалось, что Зеленский поддержал кандидатуру Демченко на пост главы Гостаможни из-за его скромности – бригадный генерал проживал в служебном общежитии и ездил на Daewoo Lanos.

Вячеслав Демченко / Фото Валентины Полищук, сайт 24 канала

Когда вас назначали в ноябре 2021 года, господин Арахамия говорил, что ваша экспертиза поможет и в плане укрепления украинских границ, что является важным вопросом на фоне агрессии России. Все потому, что вы пришли из Госпогранслужбы. Какие основные проблемы вы заметили на таможне за эти три месяца?

Очень сложно сравнивать Государственную таможенную службу и Госпогранслужбу – это два разных органа, очень много отличий.

Первый вопрос, который меня удивил на таможне – это то, что зарплата таможенника колеблется от 9 до 17 тысяч гривен. Человек, который отвечает за наполнение казны, отвечает за экономическую безопасность, получает мизерные деньги.

Очень удивило то, что нет так называемой наследственности поколений. В Госпогранслужбе есть соответствующие учебные заведения, которые выпускают курсантов. Они занимают ответственные места и потом растут по карьерной лестнице. В таможне такого нет, и за комплектацию отвечают два вуза, которые не принадлежат самой таможне.

В Ирпене и Днепре студенты иногда не хотят идти в таможню, потому что таможенный брокер, на которого они учатся, получает больше, чем таможенник.

Также среди основных требований к ведомству части можно найти вопрос о наполнении бюджета. Вам ставили подобные KPI после назначения?

Это тоже было одной из задач. Второй я бы назвал – борьбу с коррупцией, и третья – это взаимодействие с таможенными службами сопредельных стран, с которыми у нас наблюдается наибольший товарооборот.

Индикатив (показатель того, сколько таможня должна собрать для бюджета) в прошлом году был 413 миллиарда гривен, мы же собрали 455 миллиардов гривен, что примерно на 17% больше, чем предполагалось. Сейчас индикатив на первый месяц был 33 миллиарда, но мы его также перевыполнили на 19,7%.

Эта проблема должна решаться в плотном взаимодействии с бизнесом, потому что бизнес – это наши партнеры, которые и наполняют наш бюджет.

Кадры и сотрудничество с другими странами

Благодаря чему удалось получить такие результаты? Возможно, вы уже сформировали новую команду или запустили ряд реформ?

В ведомстве много грамотных и профессионально подкованных людей. Главное – этих людей увидеть и дать им кредит доверия. В нашей системе должностное лицо назначается на испытательный срок – в среднем это 6 месяцев. Человек получает временную должность и потом можно сделать выводы. Сейчас эти испытательные сроки есть у каждого сотрудника, и также у меня.

В 2020 году Демченко присвоили звание бригадного генерала / Фото Валентины Полищук

Вы отметили среди одной из задач – работу с определенными странами? С кем конкретно?

Мы провели переговоры с коллегами из Китая и Кореи. Например, что касается корейских авто – мы увидели, что необходимо минимизировать коррупцию. Мы также встретились с представителями посольств. У нас были заключены договора и созданы рабочие группы, которые могут получить точную стоимость товара, вес и код товара (касается Китая и Кореи), чтобы оценить единицы, которые заходят в Украину. В данном случае при растаможке мы частично опираемся на данные партнеров.

Растаможка авто, контрабанда и борьба с коррупцией

Кстати, о корейских авто. Недавно была новость о том, что в Черноморском порту на растаможке "зависли" более 4 тысяч машин. Возможно, вы знаете детали данного дела?

Проблема появилась еще в прошлом году. Лица, которые представляют недобросовестный бизнес, очень хотели завозить авто по заниженной стоимости. Вы должны понимать, что стоимость доставки корейской машины примерно составляет от 1200 до 1300 долларов (34 – 37 тысяч гривен). И сама машина не может стоить 200 – 300 долларов. После общения с корейскими партнерами, мы выяснили реальную стоимость.

Вопрос был поднят в начале моей каденции – в начале декабря 2021. Тогда пришло первое судно с авто, сейчас – второе. Честный бизнес, который растормаживает от 50 до 70 таких авто в день, должен понимать, что есть корейские авто, которые покупаются в бюро Кореи с пробегом 500 – 600 тысяч километров, потому цена меньше, чем на рынке.

Есть и брендовые авто, которые покупаются у владельцев, и там цены другие, но все деньги должны идти в бюджет, чтобы дальше финансировать ВС, правоохранительные органы и так далее.

Гостаможня сотрудничает с другими ведомствами / Фото Валентины Полищук

А как бы вы оценили сотрудничество с другими ведомствами?

На своей прошлой должности я очень плотно работал с правоохранителями, НАБУ, НАПК, СБУ, погранслужбой. Они дают ту бесценную информацию, которая нам так нужна.

И как вы относитесь к криминализации контрабанды? Об этом сейчас много говорят.

Я считаю, что контрабанда должна быть криминализирована. Во всех соседних странах это является уголовным правонарушением. Кроме того, там оперативной деятельностью часто занимаются подразделения таможни. Единственный вопрос – надо определить в денежном эквиваленте порог, после превышения которого наступит уголовная ответственность.

И как бороться с контрабандой? Вы уже продумывали стратегию?

Контрабанда – древнее явление, от которого страдает весь мир. Да, мы сейчас четко занимаемся этим вопросом. Я сейчас изучаю опыт других стран. Например, мне очень импонирует опыт Азербайджана, который добился полной цифровизации, где таможенник фактически не принимает решений на пропуск или недопуск. Этим занимается компьютер, следуя определенным параметрам.

К этому нужно стремиться, но мы всегда должны идти своим путем и взять лучшее из опыта других государств. Я считаю, что нужна полная цифровизация. Необходимо минимизировать влияние человеческого фактора на процесс принятия решения.

Второй момент – это соответствие зарплат тому уровню, который заставит задуматься – нужно пропустить контрабанду или бороться за свое место? Таможенник должен получать 25 – 30 тысяч гривен, потому что он занимается экономической безопасностью государства. У нас есть проблема, к примеру, таможенники 10 лет не могут получить форму.

– это соответствие зарплат тому уровню, который заставит задуматься – нужно пропустить контрабанду или бороться за свое место? Таможенник должен получать 25 – 30 тысяч гривен, потому что он занимается экономической безопасностью государства. У нас есть проблема, к примеру, таможенники 10 лет не могут получить форму. Третье – добившись от стран-партнеров цен на товары, данных о контейнерах – мы сможем точно понимать, что к нам заходит. Необходимо больше сканеров, у нас сейчас 40 – 50% необходимых единиц. Сканирующие способности ограничены.

Также повторюсь – нас заботит обновление кадров. Планируем приглашать молодежь и студентов на практику. Также у нас стартовал эксперимент по привлечению участников АТО (и ООС) для дальнейшей работы на таможне.

Демченко рассказал об обновлении кадров / Фото Валентины Полищук

Хотела бы уточнить по поводу важного нюанса – работы с санкционным списком СНБО, конкретно компаниями, которые занимаются контрабандой.

Еще на предыдущей работе неоднократно принимал участие в заседаниях СНБО. Мы очень плотно работаем и сейчас. Есть много информации от СБУ и ГБР. На данный момент юридическим основанием для задержания является список (санкции) или информация правоохранителей.

На данный момент влияние лиц санкционного списка на деятельность таможни минимизирована. Основная задача – полностью исключить их влияние, обеспечить бизнесу честную конкуренцию, единые и прозрачные условия при таможенном оформлении.

Проект с Мининфраструктуры и отношения с руководством

Информацию от последних мы заносим в свою базу данных. Также мы смотрим данные бухгалтеров, брокеров, расследуем, не создал ли контрабандист новую фирму. Есть маркеры, чтобы определить мошенника.

Недавно была информация о том, что Кабмин поручил передать пункты пропуска на границе Министерству инфраструктуры. Как вы относитесь к такому решению?

Тут вопрос больше не о передаче, а о реконструкции в рамках проекта с Мининфраструктуры. 8 пунктов пропуска будут модернизированы под их эгидой – это означает увеличение пропускной способности, европейские стандарты – условия для пересечения границы. Министерство готово подставить плечо, потому любое улучшение на границе – это хорошо. Тем более, что потом они будут переданы на баланс Таможенной службы.

Скажите честно, а на вас пытаются влиять?

Честно, считаю себя достаточно самостоятельным руководителем. У меня есть определенный жизненный опыт. Я 27 лет провел на военной службе. Война научила меня принимать решения и нести за них полную ответственность. По-этому, давить на меня или заставлять принимать решения, которые идут вразрез с моими жизненными принципами и государственными интересами – бесперспективно.

Мы уже точно не можем сказать, какой вы по счету глава таможни при президенте Зеленском. Это место – проклятое?

Мне не важно, какой я по счету и как долго я буду на этой должности. Я вижу искреннее желание президента поменять ситуацию, которая десятилетиями существовала на таможне. При такой поддержке у меня нет возможности не справиться с этой тяжелой, но вполне выполнимой задачей.

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