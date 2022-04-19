О визите представителя Байдена в Украину не будут заранее сообщать, – Белый дом

США готовят визит своего высокопоставленного представителя в Украину. Ранее последствия зверств россиян собственными глазами увидели Борис Джонсон и президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Украине не следует рассчитывать на визит президента США Джо Байдена. В Киев прибудет один из высокопоставленных чиновников США.

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Визит не будет объявляться

Представительница Белого дома Джен Псаки сообщила, что США готовятся к организации визита своего представителя в Украину. Вместе с тем из соображений безопасности его дата приезда в Киев афишироваться не будет.

Псаки подчеркнула, что администрация США сосредоточена на том, чтобы обеспечить Украину оборонной помощью, объемы которой будут историческими.

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