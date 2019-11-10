О 100 миллиардах, бюджете и" решале": Гончарук подвел итоги работы за неделю

Премьер Гончарук традиционно подвел итоги работы правительства в течение прошедшей недели (4 – 9 ноября). Он рассказал о рекордных суммах денег, привлеченных через облигации внутреннего займа, о принятии правительством бюджета и о важных кадровых назначениях, призванных бороться с "схематозниками".

Рекорд в облигациях

"Украина побила собственный рекорд в сфере экономики и финансов", – написал Алексей Гончарук в фейсбуке. И пояснил: мол, облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у иностранных инвесторов сейчас в целом на сумму почти 101 миллиард гривен.

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"Благодаря спросу иностранных инвесторов нам удалось существенно снизить ставки заимствований", – подчеркнул премьер. В целом в течение недели Минфин через четырехлетние ОВГЗ привлек в бюджет 3,14 миллиарда гривен.

Бюджет-2020

Правительство приняло проект бюджета на 2020 год, который Рада будет рассматривать во втором чтении. Глава правительства говорит, что этот бюджет:

► Впервые не повышает налоги ради выплаты внешних долгов, которые фактически платит каждый украинец.

► Предусматривает эффективные механизмы заработка через приватизацию, привлечение инвестиций, легализацию рынков.



Главные цифры бюджета-2020 / Инфографика 24 канала

Среди других достижений правительства, по словам Гончарука:

► Рекордные суммы заложены в бюджет на медицину, образование, инфраструктуру.

► Правительство запретило ввоз в Украину железнодорожных вагонов из России с 20 ноября 2019 года.

► Николаевский бронетанковый завод включили в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

► Правительство выделило 1,2 миллиарда на термомодернизацию более 2000 домов.

► Кабмин нашел деньги на ремонт объездной дороги возле Львова и международной трассы Киев – Одесса.

► В планах – закупить 822 патрульные машины полиции для маленьких городов и поселков.

Новые кадровые назначения

Председателем Государственной службы геологии и недр стал Роман Опимаха.

В Держгеонадрах теперь имеют конкретную цель: за 2 месяца все оцифровать и выставить на прозрачные аукционы лоты по недропользованию. Конечно, "на выход" – всем "схематозникам" и "решалам",

– заявил Гончарук.

Вступил в должность новый Председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Александр Стародубцев.

Особенности бюджета-2020: кому выделили больше всего денег – читайте в материале 24 канала.