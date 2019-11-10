Про 100 мільярдів, бюджет і "рєшал": Гончарук підбив підсумки роботи за тиждень

Прем'єр Гончарук традиційно підбив підсумки роботи уряду протягом тижня, що минає (4 – 9 листопада). Він розповів про рекордні суми грошей, залучені через облігації внутрішньої позики, про ухвалення урядом бюджету та про важливі кадрові призначення, покликані боротися з "схематозниками".

Рекорд у облігаціях

"Україна побила власний рекорд у сфері економіки та фінансів", – написав Олексій Гончарук у фейсбуці. І пояснив: мовляв, облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у закордонних інвесторів зараз загалом на суму у майже 101 мільярд гривень.

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"Завдяки попиту іноземних інвесторів нам вдалося суттєво знизити ставки запозичень", – наголосив прем'єр. Загалом протягом тижня Мінфін через чотирирічні ОВДП залучив до бюджету 3,14 мільярда гривень.

Бюджет-2020

Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2020 рік, який Рада розглядатиме у другому читанні. Голова уряду каже, що цей бюджет:

► Вперше не підвищує податки заради виплати зовнішніх боргів, які фактично сплачує кожен українець.

► Передбачає ефективні механізми заробітку через приватизацію, залучення інвестицій, легалізацію ринків.



Головні цифри бюджету-2020 / Інфографіка 24 каналу

Серед інших досягнень уряду, за словами Гончарука:

► Рекордні суми закладені в бюджет на медицину, освіту, інфраструктуру.

► Уряд заборонив ввезення в Україну залізничних вагонів з Росії з 20 листопада 2019 року.

► Миколаївський бронетанковий завод включили до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації.

► Уряд виділив 1,2 мільярда на термомодернізацію понад 2000 будинків.

► Кабмін знайшов гроші на ремонт об'їзної дороги біля Львова та міжнародної траси Київ – Одеса.

► У планах – закупити 822 патрульні машини поліції для маленьких міст і селищ.

Нові кадрові призначення

Головою Державної служби геології та надр став Роман Опімаха.

У Держгеонадрах тепер мають конкретну ціль: за 2 місяці все оцифрувати і виставити на прозорі аукціони лоти з надрокористування. Звісно, "на вихід" – усім "схематозникам" і "рєшалам",

– заявив Гончарук.

Вступив на посаду новий Голова Національного агентства з питань державної служби Олександр Стародубцев.

Особливості бюджету-2020: кому виділили найбільше грошей – читайте у матеріалі 24 каналу.