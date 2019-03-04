О чем говорят великие: ученые "вернули" голос Рембрандту
С помощью современных технологий великому мастеру Эпохи Возрождения Рембрандту "вернули" голос. Точнее представили запись, как бы он мог звучать.
Удалось этого достичь с помощью обратного алгоритма другой технологии. Раньше из-за сложных манипуляций можно было составить портрет человека, зная, как звучит его голос. С Рембрандтом сделали наоборот – проанализировали его автопортреты. И уже по данным телосложения, формы головы и предполагаемого объема легких "вывели" его голос, пишет JWT Amsterdam.
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"Никто не может рисовать, как Рембрандт. Кроме меня, конечно"
Проект реализовали к 350 годовщине Рембрандта. В созданном аудиопособнике художник учит молодое поколение художников писать картины, используя манеру речи и выражения, которые использовали в XVII веке.
В музее Rijksmuseum (Амстердам) уверяют, что уроки живописи от Рембрандта теперь доступны каждому. Серия, состоящая из шести различных учебных аудиопособников, освещает различные темы – эскизы и портретные росписи, техники и материалы живописи, использование света и композицию цвета. Если вы владеете нидерландским, вы можете прослушать три первых урока здесь.
Как звучит голос Рембрандта: аудиозапись (с 5:19)
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