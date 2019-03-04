Про що говорять великі: вчені "повернули" голос Рембрандту

За допомогою сучасних технологій великому майстру Епохи Відродження Рембрандту "повернули" голос. Точніше представили запис, як би він міг звучати.

Вдалось цього досягти за допомогою зворотнього алгоритму іншої технології. Раніше через складні маніпуляції можна було скласти портрет людини, знаючи, як звучить її голос. З Рембрандтом зробили навпаки – проаналізували його автопортрети. І вже за даними тілобудови, форми голови та ймовірного обсягу легень "вивели" його голос, пише JWT Amsterdam.

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"Ніхто не може малювати, як Рембрандт. Окрім мене, звісно"

Проект реалізували до 350 роковин Рембрандта. У створеному аудіопосібнику митець навчає молоде покоління художників писати картини, використовуючи манеру мовлення і вислови, які використовували у XVII столітті.

У музеї Rijksmuseum (Амстердам) запевняють, що уроки живопису від Рембрандта тепер доступні кожному. Серія, що складається з шести різних навчальних аудіопосібників, висвітлює різні теми – ескізи та портретні розписи, техніки та матеріали живопису, використання світла та композицію кольору. Якщо ви володієте нідерландською, ви можете прослухати три перші уроки тут.

Як звучить голос Рембрандта: аудіозапис (з 5:19)