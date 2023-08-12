Ну что сказать. Во-первых, это один из реальных результатов встречи в Джидде, который, возможно, не был очевиден для украинских и западных участников встречи. Представители стран глобального Юга увидели, что в их участие в мирном процессе – заинтересованы.

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Что хотят лидеры глобального Юга

В то же время, лидеры этих стран совсем не собираются просто соглашаться с украинским или западным видением того, как должна закончиться война. Они уверены, что могут выдвигать собственные инициативы, и сторонам конфликта рано или поздно придется с этими инициативами согласиться. Иначе зачем их представителей приглашают на мирный саммит.

Мы можем убедиться в диаметрально противоположном отношении к процессу. Для Украины такие встречи, как в Джидде, это попытка продемонстрировать приоритет формулы мира.

Она настаивает на восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины, выводе российских войск с оккупированных территорий Украины. Для цивилизованного мира такие встречи – попытка вовлечь страны глобального Юга в давлении на Россию. Прежде всего экономическом. Ведь торговые отношения России с такими странами как Китай или Индия помогают Владимиру Путину удерживать экономику на плаву и надеяться на дальнейшее продолжение войны.

ОАЭ – страна, в которой российские скоробогатские могут чувствовать себя примерно так, как на Западе, откуда их выбросили из-за санкционной политики цивилизованного мира, и не очень беспокоиться, что будет происходить во время многолетней войны, запланированной российским "руководителем".

Лидеры стран глобального Юга могут считать, что пора для них навязать Украине и Западу свое видение завершения ситуации. Видение, которое может иметь в виду серьезные уступки российскому политическому режиму.

Что там будет с украинским суверенитетом, это не тот вопрос, который, в первую очередь, интересует президента ОАЭ или главы КНР. У них – другие экономические и политические задачи.