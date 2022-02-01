К счастью, остатки ракеты упали за пределами населенных пунктов, поэтому никто не пострадал. На авиаперевозки это тоже не повлияло.

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Генпрокурор ОАЭ заявил, что всех, кто фотографирует или публикует изображения инцидента, привлекут к уголовной ответственности.

Обострение ситуации

Отметили, что попытка ракетного обстрела обостряет ситуацию в Персидском заливе. Это уже третья атака за несколько недель. Например, на прошлой неделе эмиратские и американские военные запустили ракеты перехватчики, которые отбили нападение хуситов на авиабазу Аль-Дафра в Абу-Даби.

Хусити также атаковали топливные склады Национальной нефтяной компании Абу-Даби с помощью ракет и беспилотников. Тогда погибли три человека, а 6 – получили ранения.

Обратите внимание! Визит Беннета в ОАЭ 13 декабря состоялся на фоне обеспокоенности Израиля относительно ситуации в Персидском. СМИ писали, что переговоры между Ираном и мировыми странами – снова в тупике.

Что происходит в Йемене: главное

В 2014 году хуситы выгнали поддерживаемое Саудовской Аравией правительство из столицы Йемена.

Боевики, которых поддерживает Иран, уверяют, что якобы борются с коррупцией и иностранной агрессией.

В Йемене с 2015 года продолжается гражданская война между сторонниками президента Хади и повстанцами-хуситами.

В октябре 2021 года хуситы заявили, что захватили новую территорию в богатых на энергию провинциях Шабва и Мариб.

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