На щастя, залишки ракети впали за межами населених пунктів, тому ніхто не постраждав. На авіаперевезення це теж не вплинуло.

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Генпрокурор ОАЕ заявив, що всіх, хто фотографує або публікує зображення інциденту, притягнуть до кримінальної відповідальності.

Загострення ситуації

Зауважили, що спроба ракетного обстрілу загострює ситуацію у Перській затоці. Це вже третя атака за кілька тижнів. Наприклад, минулого тижня еміратські та американські військові запустили ракети перехоплювачі, які відбили напад хуситів на авіабазу Аль-Дафра в Абу-Дабі.

Хусити також атакували паливні склади Національної нафтової компанії Абу-Дабі за допомогою ракет та безпілотників. Тоді загинуло троє людей, а 6 – зазнали поранень.

Зверніть увагу! Візит Беннета в ОАЕ 13 грудня відбувся на тлі стурбованості Ізраїлю щодо ситуації у Перській. ЗМІ писали, що перемовини між Іраном та світовими країнами – знову у глухому куті.

Що відбувається в Ємені: головне

У 2014 році хусити вигнали підтримуваний Саудівською Аравією уряд зі столиці Ємену.

Бойовики, яких підтримує Іран, запевняють, що нібито борються з корупцією та іноземною агресією.

У Ємені з 2015 року триває громадянська війна між прихильниками президента Хаді та повстанцями-хуситами.

У жовтні 2021 року хусити заявили, що захопили нову територію в багатих на енергію провінціях Шабва і Маріб.

ОАЕ під ударом терористів: дивіться відео