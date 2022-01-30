Історичний візит відбувся через 1,5 місяці після візиту до ОАЕ ізраїльського прем'єра Нафталі Беннета. Там він зустрівся з Абдуллою бен Заїдом аль-Нахайяном – міністром закордонних справ країни.

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Герцог в ОАЕ зустрівся з представниками влади. Зокрема, з наслідним принцом Абу-Дабі Мухаммад бен Заїд Аль Нахайяном. Окрім того, ізраїльський політик відвідає виставку Dubai Expo. Вона мала відбутися ще у 2020 році. Однак через пандемію коронавірусу захід вирішили провести пізніше.

Деталі візиту Беннета

ЗМІ повідомили, що візит Беннета в ОАЕ 13 грудня відбувся на тлі стурбованості Ізраїлю країн-союзниць у Перській затоці ядерною програмою Ірану. Наразі перемовини між Іраном та світовими країнами – знову у глухому куті.

За словами Беннета, візит був чудовим.

Я ціную вашу теплу гостинність. Дуже радий бути тут під час першого офіційного візиту ізраїльського лідера. Ми розраховуємо на зміцнення відносин між країнами,

– заявив прем'єр.

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