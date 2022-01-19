Таку інформацію розповіли українські та ізраїльські офіційні особи. Про це мовиться у виданні Axios з посиланням на власні джерела.

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Провальні спроби Нетаньяху

Як зазначається у матеріалі, у 2021 році керівник Офісу Президента Андрій Єрмак цікавився у колишнього прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, чи може він влаштувати саміт між Путіним та Зеленським.

Нетаньяху не проявив особливого ентузіазму. Однак пообіцяв розглянути таку можливість, якщо обидві сторони захочуть цього,

– мовиться у виданні.

Крім того, за інформацією ЗМІ, радники Нетаньяху пропонували Кремлю провести саміт Україна-Росія у квітні та в травні 2021 року. Втім не отримали позитивної відповіді.

Як відреагував Путін на пропозицію

У жовтні 2021 року президент Ізраїлю Іцхак Герцог прилетів у Київ, де зустрівся із Зеленським. Останній розповів йому про зусилля Нетаньяху щодо посередництва й поцікавився, чи відновить новий уряд Ізраїлю переговори щодо організації саміту Україна – Росія.

За інформацією видання, Беннет зателефонував Зеленському за день до зустрічі з Путіним в Сочі. Під час розмови президент України запитав про проведення саміту між Україною та Росією.

Зеленський зазначив, що його можна провести на рівні радників з національної безпеки. Як повідомили джерела видання, Путін не виявив щодо цього ентузіазму та різко розкритикував Зеленського.

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