Детали решения ОАСК

Окружной административный суд Киева постановил, что ООО "1+1 Интернет" не может выполнять план по управлению активов. Решение приняли на основании исследования и анализа финансовой отчетности и тендерной документации.

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По какой причине суд решил положиться на собственные знания по предпринимательской деятельности, финансам и бухгалтерскому учету, а не на профессиональные знания экспертов – неизвестно,

– говорится в сообщении.

Что известно о передаче медиахолдинга АРМА

Печерский суд Киева в сентябре 2019 года передал Агентству по розыску и управлению активами права на "Украинский медиахолдинг". Ведомство выбрало управляющим ООО "1+1 Интернет", ведь предприятие гарантировало наибольшие поступления среди всех участников конкурса.