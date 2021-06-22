Детали решения ОАСК
Окружной административный суд Киева постановил, что ООО "1+1 Интернет" не может выполнять план по управлению активов. Решение приняли на основании исследования и анализа финансовой отчетности и тендерной документации.
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По какой причине суд решил положиться на собственные знания по предпринимательской деятельности, финансам и бухгалтерскому учету, а не на профессиональные знания экспертов – неизвестно,
– говорится в сообщении.
Что известно о передаче медиахолдинга АРМА
Печерский суд Киева в сентябре 2019 года передал Агентству по розыску и управлению активами права на "Украинский медиахолдинг". Ведомство выбрало управляющим ООО "1+1 Интернет", ведь предприятие гарантировало наибольшие поступления среди всех участников конкурса.
Кто такой Сергей Курченко
Курченко – украинский олигарх, владелец группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания", экс-владелец и президент футбольного клуба "Металлист". После Революции Достоинства он бежал из Украины в Москву.
Против Курченко открыли ряд уголовных дел, его имущество и имущество предприятий арестовали.