Деталі рішення ОАСК

Окружний адміністративний суд Києва постановив, що ТОВ "1+1 Інтернет" не може виконувати план з управління активів. Рішення схвалили на підставі дослідження й аналізу фінансової звітності та тендерної документації.

Цікаво Резиденцію Януковича "Сухолуччя" передали українській мережі готелів і ресторанів

З якої причини суд вирішив покластися на власні знання з підприємницької діяльності, фінансів та бухгалтерського обліку, а не на фахові знання експертів – невідомо,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про передачу медіахолдингу АРМА

Печерський суд Києва у вересні 2019 року передав Агентству з розшуку та управління активами права на "Український медіахолдинг". Відомство обрало управителем ТОВ "1+1 Інтернет", адже підприємство гарантувало найбільші надходження серед усіх учасників конкурсу.