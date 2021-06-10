"7 днів" перемогла на публічному конкурсі з відбору управителя. Договір про управління майном компанія та АРМА підписали 9 червня.

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Тож відтепер новий управитель зможе розпочати комерційне використання "Сухолуччя", втілюючи запропоновану ним програму.

Згідно з нею, щомісяця компанія очікує 1,16 мільйона гривень доходів від користування активом. Прогнозований дохід державного бюджету – понад 200 тисяч гривень.

Крім того, компанія планує витрачати на збереження і покращення комплексу майже 800 тисяч гривень на місяць,

– зазначив керівник АРМА Віталій Сигидин.

"7 днів" має намір облаштувати на території "Сухолуччя" гостьові зони для відпочинку та сімейних розваг, сезонний басейн, готельні номери та 2 заклади харчування.

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"Якщо все це вдасться реалізувати, це буде черговий прикладом того, як знакові корупційні активи стають на службу суспільним інтересам", – підкреслили в АРМА.

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Про початок відповідного конкурсу в АРМА оголосили у січні 2021 року. Переможця обрали вже у лютому – ним стала компанія "7 днів".

Довідка. ТОВ "7 днів" – це власник національної мережі готельно-ресторанних комплексів. Вони працюють, зокрема, у Кам'янці-Подільському, Запоріжжі та Трускавці.

Аби провести оцінку вартості активу, АРМА провело відкритий відбір оцінювача. Здійснена ним оцінка отримала незалежну професійну рецензію.