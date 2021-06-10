"7 дней" победила на публичном конкурсе по отбору управляющего. Договор об управлении имуществом компания и АРМА подписали 9 июня.

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Поэтому отныне новый управляющий сможет начать коммерческое использование "Сухолучья", воплощая предложенную им программу.

Согласно ей, ежемесячно компания ожидает 1,16 миллиона гривен доходов от пользования активом. Прогнозируемый доход государственного бюджета – более 200 тысяч гривен.

Кроме того, компания планирует тратить на сохранение и улучшение комплекса почти 800 тысяч гривен в месяц,

– отметил руководитель АРМА Виталий Сигидин.

"7 дней" намерен обустроить на территории "Сухолучье" гостевые зоны для отдыха и семейных развлечений, сезонный бассейн, гостиничные номера и 2 заведения питания.

Где расположено "Сухолучье": смотрите на карте

"Если все это удастся реализовать, это будет очередной пример того, как знаковые коррупционные активы становятся на службу общественным интересам", – подчеркнули в АРМА.

Что известно о поисках управляющего для "Сухолучья"

О начале соответствующего конкурса в АРМА объявили в январе 2021 года. Победителя выбрали уже в феврале – им стала компания "7 дней".

Справка. ООО "7 дней" – это владелец национальной сети гостинично-ресторанных комплексов. Они работают, в частности, в Каменце-Подольском, Запорожье и Трускавце.

Чтобы провести оценку стоимости актива, АРМА провело открытый отбор оценщика. Выполненная им оценка получила независимую профессиональную рецензию.