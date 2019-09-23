У Курченка забрали останній медіаактив в Україні

Печерський райсуд Києва передав "Український Медіа Холдинг", що належав олігарху, в управління АРМА. Таким чином інстанція задовольнила клопотання Генпрокуратури.

Суд передав майнові та корпоративні права UMH в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами. Про це йдеться у відповідній постанові суду.

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Так, під управління АРМА відправили:

100% статутного капіталу ТОВ "Ветек Медіа Інвест", що належать компанії Bentley Overseas Limited (Гонконг);

корпоративні права ТОВ "Видавничий Дім Український Медіа Холдінг" у вигляді частки в статутному капіталі в розмірі 98,975%, що належить ТОВ "Украинская Медиа Группа"; частки 0,025%, що належить United Media Holding N.V. (Нідерланди); частки 0,998%, що належить Qwerty Business Inc. (BVI);

у вигляді частки в статутному капіталі в розмірі 98,975%, що належить ТОВ "Украинская Медиа Группа"; частки 0,025%, що належить United Media Holding N.V. (Нідерланди); частки 0,998%, що належить Qwerty Business Inc. (BVI); корпоративні права ТОВ "Украинская Медиа Группа" у вигляді частки в статутному капіталі в розмірі 99,9833%, що належить United Media Holding N.V. (Нідерланди), та частки 0,0167%, що належить Qwerty Business Inc. (BVI);

корпоративні права ТОВ "Український медіа холдінг" у вигляді частки в статутному капіталі у розмірі 99,975 %, що належить United Media Holding N.V., та частки 0,25%, що належить ТОВ "Украинская Медиа Группа";

корпоративні права ТОВ "Кореспондент" у вигляді частки в статутному капіталі в розмірі 99,9%, що належать ТОВ "Видавничий Дім Український Медіа Холдінг", та частки 0,1%, що належить ТОВ "Сан Медія";

у вигляді частки в статутному капіталі в розмірі 99,9%, що належать ТОВ "Видавничий Дім Український Медіа Холдінг", та частки 0,1%, що належить ТОВ "Сан Медія"; 100% статутного капіталу ТОВ "Редакція газети "Команда"; 100% акцій ПрАТ "КП в Україні" ; 80% статутного капіталу ТОВ "Ізвєстія-Україна";

; 80% статутного капіталу ТОВ 100% статутного капіталу ТОВ "УМХ Онлайн", ТОВ "УМХ-мобайл", ТОВ "Діджімедіа", ТОВ "Діджітал Венчєз", ТОВ "Бігмір Онлайн", ТОВ "Бігмір Інтернет", ТОВ "Сан Медіа";

98,17% акцій ПАТ "КП Медіа"; 32,99% статутного капіталу ТОВ "Київ-Пресс"; 50% статутного капіталу ТОВ "ТРК "Киевские ведомости" – телерадіоефір"; 40% статутного капіталу ТОВ "Телерадіокомпанія "ЮТАР"; 92,2978% акцій ПрАТ "Луганськдрук"; 92% статутного капіталу ТОВ "Твоя преса";

– телерадіоефір"; 40% статутного капіталу ТОВ "Телерадіокомпанія "ЮТАР"; 92,2978% акцій ПрАТ "Луганськдрук"; 92% статутного капіталу ТОВ "Твоя преса"; 100% корпоративних прав "Наш Учасник", ПП "Твоя преса – Запоріжжя", ПП "Запоріжжя медіа плюс", ДП "Радіостанція "Зоря", ТОВ "ТРК "Донецьк ФМ", ТОВ "ТРК "Радіо 50", ДП "Твоя преса-Маріуполь", ТОВ "Радіогрупа", ТОВ Телерадіокомпанія "Золоті ворота", ТОВ "Радіо-Авто", ТОВ "Телерадіокомпанія "Пілот-Україна", ТОВ "Телерадіокомпанія "Форум", ТОВ "Радіо "Довіра", ТОВ "Кулінарний канал", ТОВ "Степ2крос" тощо;

нерухоме майно ТОВ "Український медіа холдінг" ( у Києві та Дніпрі ); ТОВ "Видавничий Дім Український Медіа Холдінг" (у Києві); ПрАТ "Луганськдрук" (у Стаханові, Лисичанську, Рубіжному, Антрациті, Первомайську Луганської області);

( ); ТОВ "Видавничий Дім Український Медіа Холдінг" (у Києві); ПрАТ "Луганськдрук" (у Стаханові, Лисичанську, Рубіжному, Антрациті, Первомайську Луганської області); поліграфічне обладання, а також нерухомість ТОВ "Укрполіграфмедіа" (в місті Українка, Обухівського району Київської області);

(в місті Українка, Обухівського району Київської області); майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг ТОВ "Украинская Медиа Группа", ТОВ "Український медіа холдінг", ПАТ "КП Медіа", ТОВ "Діджімедіа", ТОВ "Діджітал Венчєз", ТОВ "Укрмедіа", ТОВ "Твоя преса", ТОВ "Ілоніт-ТВ", ТОВ "Горпреса", ПрАТ "Студія "Європозитив", ДП "Телерадіоорганізація "Довіра", ТОВ Телерадіокомпанія "Золоті ворота", ТОВ "ТРК "НБМ-Радіо" тощо.

Що відомо про купівлю Курченком UMH Group?

Група Сергія Курченка придбала акції медіахолдингу у 2013 році. У Генпрокуратурі зазначили, що тоді частину коштів в розмірі 246,1 мільйонів доларів сплатили TriLado Enterprise Inc. в період з квітня по вересень 2013 року.

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Зробили це "за рахунок отриманих злочинним шляхом коштів, що надійшли з рахунків підприємств, підконтрольних злочинній організації". Іншу частину коштів на проведення операції в розмірі 160 мільйонів доларів було отримано за рахунок кредиту, наданого "Укрексімбанком".

Хто такий Сергій Курченко?Український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), екс-власник і президент футбольного клубу "Металіст". Після Революції Гідності втік з України і досі переховується у Москві.



За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету збитків на 7 мільярдів гривень. Проти Курченка відкрита низка кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовані. Як член оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції Європейського Союзу.