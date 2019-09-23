У Курченко забрали последний медиаактив в Украине

Печерский райсуд Киева передал "Украинский Медиа Холдинг", принадлежавший олигарху, в управление АРМА. Таким образом инстанция удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры.

Суд передал имущественные и корпоративные права UMH в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на соответствующее постановление суда.

Так, под управление АРМА отправили:

100% уставного капитала ООО "Ветек Медиа Инвест", принадлежащих компании Bentley Overseas Limited (Гонконг);

корпоративные права ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг" в виде доли в уставном капитале в размере 98,975%, что принадлежит ООО "Украинская Медиа Группа"; доли 0,025%, что принадлежит United Media Holding N.V. (Нидерланды); доли 0,998%, что принадлежит Qwerty Business Inc. (BVI);

в виде доли в уставном капитале в размере 98,975%, что принадлежит ООО "Украинская Медиа Группа"; доли 0,025%, что принадлежит United Media Holding N.V. (Нидерланды); доли 0,998%, что принадлежит Qwerty Business Inc. (BVI); корпоративные права ООО "Украинская Медиа Группа" в виде доли в уставном капитале в размере 99,9833%, что принадлежит United Media Holding N.V. (Нидерланды), и доли 0,0167%, что принадлежит Qwerty Business Inc. (BVI);

корпоративные права ООО "Украинский медиа холдинг" в виде доли в уставном капитале в размере 99,975%, что принадлежит United Media Holding N.V., и доли 0,25%, что принадлежит ООО "Украинская Медиа Группа";

корпоративные права ООО "Корреспондент" в виде доли в уставном капитале в размере 99,9%, что принадлежит ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг", и доли 0,1%, что принадлежит ООО "Сан Медия";

в виде доли в уставном капитале в размере 99,9%, что принадлежит ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг", и доли 0,1%, что принадлежит ООО "Сан Медия"; 100% уставного капитала ООО "Редакция газеты "Команда", 100% акций ЧАО " КП в Украине ", 80% уставного капитала ООО " Известия-Украина";

", 80% уставного капитала ООО " 100% уставного капитала ООО "УМХ Онлайн", ООО "УМХ-мобайл", ООО "Диджимедиа", ООО "Диджитал Венчез", ООО "Бигмир Онлайн", ООО "Бигмир Интернет", ООО "Сан Медиа";

98,17% акций ПАО "КП Медиа"; 32,99% уставного капитала ООО "Киев-Пресс"; 50% уставного капитала ООО "ТРК " Киевские ведомости " – телерадиоэфир"; 40% уставного капитала ООО "Телерадиокомпания "ЮТАР"; 92,2978% акций ЧАО "ЛУГАНСКДРУК"; 92% уставного капитала ООО "Твоя пресса";

" – телерадиоэфир"; 40% уставного капитала ООО "Телерадиокомпания "ЮТАР"; 92,2978% акций ЧАО "ЛУГАНСКДРУК"; 92% уставного капитала ООО "Твоя пресса"; 100% корпоративных прав "Наш Участник", ЧП "Твоя пресса – Запорожье", ЧП "Запорожье медиа плюс", ГП "Радиостанция "Заря", ООО "ТРК "Донецк ФМ", ООО "ТРК "Радио 50", ГП "Твоя пресса-Мариуполь", ООО "Радиогруппа", ООО Телерадиокомпания "Золотые ворота", ООО "Радио-Авто", ООО "Телерадиокомпания "Пилот-Украина", ООО "Телерадиокомпания "Форум", ООО "Радио "Доверие", ООО "Кулинарный канал", ООО "Степ2крос" и др;

недвижимое имущество ООО "Украинский медиа холдинг" (в Киеве и Днепре); ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг" (в Киеве) ЧАО "ЛУГАНСКДРУК" (в Стаханове, Лисичанске, Рубежном, Антраците, Первомайске Луганской области);

ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг" (в Киеве) ЧАО "ЛУГАНСКДРУК" (в Стаханове, Лисичанске, Рубежном, Антраците, Первомайске Луганской области); полиграфическое оборудование , а также недвижимость ООО "Укрполиграфмедиа" (в городе Украинка, Обуховского района Киевской области);

(в городе Украинка, Обуховского района Киевской области); имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг ООО "Украинская Медиа Группа", ООО "Украинский медиа холдинг", ОАО "КП Медиа", ООО "Диджимедиа", ООО "Диджитал Венчез", ООО "Укрмедиа", ООО "Твоя пресса", ООО "Илонит-ТВ", ООО "Горпреса", ЗАО "Студия "Европозитив", ГП "Телерадиоорганизация "Доверие", ООО Телерадиокомпания "Золотые ворота", ООО "ТРК "НБМ-Радио" и другие.

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