Бензин Курченка: як партнер Пашинського обікрав державу на мільйони

Які тільки дива не трапляються під час виборів. Вчорашні сепаратисти переконують виборців в палкій любові до України. Вчорашні корупціонери обіцяють йти у владу, щоб боротися з розкраданням бюджету.

Політики, які сидять на зарплаті у олігархів, з передвиборчих плакатів обіцяють власними руками всіх олігархів передушити.

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Проте найцікавіший випадок стався на Житомирщині. Де, по одному мажоритарних округів балотується народний депутат Сергій Пашинський.

Той вирішив нічого особливого не придумувати і використати перевірений і надійний спосіб: гречку.

Благодійний фонд Пашинського роздає виборцям продуктові набори з традиційним переліком кандидата-засівальника: пляшка олії, макарони, згущене молоко, пляшка вина, банка шпротів, газета з обличчям кандидата. Ну, і звичайно, гречка.

"Подарунки" від Пашинського

Ви будете, здивовані, але ще кілька років тому ця передвиборча гречка могла бути бензином. Як це можливо?

Корупційна схема

Історія така: в часи Віктора Януковича гаманцем його Сім’ї був такий скандальний молодий олігарх Сергій Курченко. Він займався оборудками з нафтопродуктами. Після Майдану, Янукович і вся його зграя, втекли до Росії.

Серед них і Курченко, але, втікаючи, він фізично не міг прихопити із собою тисячі тонн нафтопродуктів, які контрабандним шляхом завіз в Україну. І які після Революції Гідності слідчими були визнані доказами його злочинної діяльності.

Молодий олігарх Сергій Курченко

Однак, бензин та солярка, на відміну він наркотиків та зброї, не можуть довго зберігатися на складах речових доказів, тому держава вирішила нафтопродукти Курченка продати.

Хто такий Сергій Курченко?Український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), екс-власник і президент футбольного клубу "Металіст". Після Революції Гідності втік з України і досі переховується у Москві.



За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету збитків на 7 мільярдів гривень. Проти Курченка відкрита низка кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовані. Як член оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції Європейського Союзу.

Проте, замість того, щоб провести аукціон, щоб на ньому отримати найвищу ціну, оформити все по закону і з максимальною вигодою для бюджету, все було зроблено інакше.

Державне підприємство, яким керувала людина наближена до депутата Пашинського продало ці нафтопродукти давньому другу та однокласнику Пашинського – бізнесмену Сергію Тищенко. Без жодних конкурсів та аукціонів всю величезну партію бензину та солярки Курченка, а саме 94 тисячі тонн.

Це, щоб, ви могли уявити, майже дві тисячі залізничних цистерн, з яких можна утворити потяг довжиною в тридцять кілометрів. Причому, як з’ясували слідчі СБУ, Тищенко купив ці нафтопродукти у державного підприємства з величезною знижкою.

В той час, коли бензин А-95 коштував на ринку 21 тисячу гривень на ринку, другу Пашинського державне підприємство віддало його по шістнадцять тисяч за тону.

Таким чином, на всій величезній партії нафтопродуктів Курченка, за даними слідства, через таку дружню знижку бюджет, тобто ми з вами втратили тридцять три мільйони гривень.

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Це уявіть собі, як би вам хтось дозволив заправляти машину бензином по 21 за літр, в той час, коли всі заправляються по тридцять. Але і це навіть не все.

Бо, як з’ясувалося, державне підприємство, отримавши сотні мільйонів гривень від такого скандального продажу не перевело їх до державного банку на зберігання на спеціальному рахунку.

Друг Пашинського Сергій Тищенко

Держпідприємство поклало гроші в банк друга Пашинського на депозит під смішний 1% річних. Куди там стартапам Кремнієвої долини. Ось він – геніальний бізнес-проект – береш державні мільйони під один відсоток, потім несеш їх в будь-який банк на сусідній вулиці під сімнадцять відсотків. Різницю – величезний прибуток кладеш до кишені не напружуючись.

Але Тищенко так державі і не віддав її гроші, тобто, наші з вами гроші. Бо, його банк луснув, і мільйони від продажу нафтопродуктів зникли в невідомому напрямку. Здавалося, тут вже стільки оборудок, що тягнуть на тривалий тюремний термін. Але це ще не все.

Оскільки значну частину нафтопродуктів Курченка, а саме 14 тисяч тонн навіть не продали, а просто списали, оскільки вони начебто зіпсувалися і перетворилися, як це оформлено в документах, на: "нетоварну рідину жовтого кольору".

Хоча, насправді, за даними СБУ, це було цілком якісне пальне, яке було продане за чорну готівку і зникло з кінцями. Таким чином, бюджет, тобто ми з вами, не доотримали ще двісті п’ятдесят мільйонів гривень через цю крадіжку пального.

Ви спитаєте, як же так сталося, що, Служба безпеки України встановила факти таких масштабних та цинічних крадіжок, але при цьому при цьому ніхто з організаторів не сів.

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Коли справу передали до суду, то за нею засудили лише кілька працівників нижчої ланки, які отримали умовні терміни і увага: 4,5 тисячі гривень штрафу.

Натомість друг Пашинського – Тищенко ніяк не постраждав і деякі медіа досі пишуть про нього, як про респектабельного бізнесмена, а сам Сергій Пашинський спокійно собі балотується в народні депутати.

Як це все можливо?

В цій історії є ще один скандальний і таємний бік. Навіть більш скандальний, ніж крадіжка злочинного спадку Курченка одразу після Майдану. А саме історія про те, як поховали цю справу в надрах правоохоронних органів.

Цю історію імені розповів народний депутат-втікач Олександр Онищенко. Він не приховує, що тривалий час був свідком та учасником величезних корупційних оборудок.

Олександр Онищенко

І ось що він розповів про масштабну крадіжку нафтопродуктів Курченка.

Отже, за його словами, підконтрольні президенту Петру Порошенку СБУ та Генпрокуратура злили справу про крадіжку нафтопродуктів Курченка, після того, як права рука президента отримала половину від вкраденого.

Такі собі щедрі відступні. Інших пояснень, що ця справа зійшла нанівець, і в ній покарали лише цапів-відбувайлів, у мене немає. Думаю, і у вас так само.

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Хоча, вся ця історія може стати підставою для низки кримінальних проваджень вже тепер. І проти колишнього президента, який розповідає про європейські цінності. І проти нинішнього депутата, який роздаючи гречку на Житомирщині, розповідає про свою любов до народу.

При цьому, фактично, надзюривши виборцям в очі "нетоварною рідиною жовтого кольору".