Хто йде до Ради: імена кандидатів, які відкрито підтримують Росію

П'ять років бездіяльності та договорняків минулої влади поставили країну на межу нового соціального вибуху. Про те, як проросійські персони балотуються у Верховну Раду, а патріотів з виборів знімають – читайте у матеріалі.

Андрія Клюєв та Анатолій Шарій

Днями суспільство збурила новина про реєстрацію кандидатами на виборах – соратника Януковича Андрія Клюєва та скандального проросійського блогера Анатолія Шарія. При тому, що вони не проживають в Україні вже багато років.

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Але суд вирішив, що обидва можуть брати участь у виборах, не зважаючи на вимоги закону про необхідність проживання останніх п'яти років в Україні. Даремно, що вся країна знає, що і Клюєв, і Шарій, перебувають в розшуку, а в Україні їх давно не бачили. А Шарій, навіть не приховує у своїх блогах, що записує їх в Європі.



Анатолій Шарій

Суд на цей очевидний факт уваги не звернув, і доручив ЦВК розглянути їхні документи повторно. А ЦВК особливо не сперечалось і зареєструвало їх кандидатами.

І лише через величезне суспільне обурення, до справи таки приєдналися СБУ та МВС, які зрештою дали підтвердження Центрвиборчкому про те, що Шарій і Клюєв в Україні не проживали. Лише тоді вже Центрвиборчком зняв обох з перегонів.



Андрій Клюєв



Але, навіть без цих двох, до Ради йде ще чимало тих, хто не приховує своїх антиукраїнських поглядів і зробив чимало для знищення України. Порахуймо, скільки тих, хто насправді мав би сидіти у в'язниці, натомість скоро може сісти в депутатське крісло.

Віктор та Сергій Медведчуки

Ви ж пам'ятаєте, що до Ради балотується і має всі шанси бути обраним кум Путіна Віктор Медведчук, якого ЦВК зареєструвала у списку "Опозиційної платформи – За життя". І це при тому, що проти Медведчука порушено кримінальне провадження за державну зраду.



Віктор Медведчук

На додачу, крім одного Медведчука у Верховній Раді, ми можемо отримати навіть двох. Бо його брат Сергій Медведчук теж йде на вибори, тільки не у списках, а по мажоритарці на Луганщині.



Сергій Медведчук

Що треба знати про Віктора Медведчука: дивіться відео

Володимир Струк

Там же на Луганщині кандидатом по 113 округу йде Володимир Струк. Він – колишній народний депутат від "Партії регіонів".



Володимир Струк

В березні 2014 року, коли в Луганську відбувся антиукраїнський заколот, Струк публічно підтримав вимоги заколотників, зокрема, про проведення референдуму про федералізацію.

Відео фрагмент виступу Струка на мітингу сепаратистів в центрі Луганська:

Через місяць російські диверсійні групи почали захоплювати міста на Донбасі, а Струк їм особисто допомагав. В містах Ювілейному та Лутугіно він створював загони так званих "ополчєнцев", тобто терористичні угруповання, які встановлювали блокпости, роззброювали міліцію та всіляко допомагали російським окупантам.

Струк навіть особисто публічно погрожував знищувати українських солдатів. Ви здивовані?

Дивіться відео, як це було:

Але тоді російські окупанти та бойовики старань Струка не оцінили. Ба більше, ватажкам сепаратистів сподобався його бізнес на окупованій Луганщині, який забрали у Струка без церемоній.

Після заколоту та окупації, Струк виявився більше непотрібний, відтак, він перебрався до Києва, накупив в столиці елітної нерухомості і зажив спокійним життям, не затьмареним допитами українських правоохоронців.

Інколи, його могли хіба що засмутити світські пригоди доньки, яка ганяючи Києвом на дорогому джипі влаштувала смертельну ДТП. Натомість, ані СБУ, ані Генпрокуратура питань до Струка через його сепаратистську діяльність не мали.

Відтак, відсидівшись у запічку кілька років, Струк вирішив знову штурмувати владу і зареєструвався на цих виборах кандидатом. Він не шкодує при цьому грошей на подачки для виборців, задобрюючи їх раптовою благодійністю.

Водночас гроші у Струка не гребують брати і такі щирі українці, як от наприклад, співак Павло Зібров, якого Струк запросив до себе на округ з концертами для виборців.



Володимир Струк та Павло Зібров

Якщо ви думаєте, що в СБУ не знають про діяльність Струка, то помиляєтесь. Так само, як і у випадку з Медведчуком та Мураєвим, кримінальна справа щодо його діяльності є. Але от підозра йому чомусь досі так і не оголошена. І на численні звернення журналістів та народних депутатів, тодішній глава СБУ Грицак неодноразово обіцяв оголосити Струку підозру, але так цього і не зробив.

Відтак, пан Струк на волі й може брати участь у виборах. І має серйозні шанси стати ще й депутатом. Тільки не в так званій "ЛНР", яку він допомагав створювати. А в ненависній йому Україні, яку він п'ять років тому розвалював. І як виявилося, абсолютно безкарно розвалював.

Неля Штепа

Так само, як і його колега по сепаратистському руху – колишня очільниця міста Слов'янська Неля Штепа. Та сама, яка допомагала російським диверсантам Гіркіну та Бабаю у 2014 році захоплювати своє місто.

Дивіться, як Неля Штепа захищає окупантів під час захоплення Слов'янська:

Потім вона довго сиділа в СІЗО, але віднедавна знову на волі. І її теж зареєстрували кандидаткою в народні депутати. Щоправда, вона на 74-му, сподіваюсь, непрохідному місці в списках "Опозиційної платформи – За життя".



Неля Штепа

Але, принаймні, їй дозволили брати участь у виборах, а от нардепу Володимиру Парасюку – ні.

Детальніше про одіозну Нелю Штепу – читайте у матеріалі 24 каналу

Володимира Парасюка не зареєстрували кандидатом у Раду

На відміну від Штепи, Струка та Медведчуків, ЦВК виявила небачену прискіпливість до документів Парасюка. І йому відмовили в реєстрації кандидатом через те, що в нього неправильно оформлена платіжка із перерахуванням передвиборчої застави.

Парасюк намагався скаржитись до суду, але і там отримав відмову. Чомусь, на відміну від Шарія та Клюєва, суд проявив небачену принциповість у випадку Парасюка і підтримав рішення ЦВК про відмову в реєстрації кандидатом.

І ось тепер, Парасюк, відомий своїми патріотичними поглядами, не може навіть брати участь у виборах до українського парламенту, а ті, хто хотів знищити Україну разом з цим парламентом вже без п'яти хвилин – народні депутати.

Що чекає на Верховну Раду

Тому особливо смішно зараз чути заяви про загрозу реваншу від колишнього президента Порошенка та його оточення. Адже це саме за його керівництва країною, ані Медведчук, ані Струк, ані Штепа, ані Клюєв так і не отримали заслужених вироків і не сіли надовго за ґрати.

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Саме підконтрольні Порошенку СБУ та Генпрокуратура провалили слідство, реформовані ним суди не винесли вироки й зараз дозволяють цим реваншистам знову йти в депутати. А сформована переважно Порошенком та його політсилою ЦВК реєструє цих реваншистів на виборах.

Відтак, можна лише уявити, яка міна уповільненої дії закладається зараз під Верховну Раду. Бо сама лише поява Медведчука чи Струка в будівлі Ради в ролі законодавців буде плювком в обличчя всьому суспільству, вражаючою демонстрацією несправедливості.

Оскільки ті, хто має сидіти в тюремних камерах, сидітимуть в депутатських кріслах, отримуватимуть зарплатню за наш коштом і очевидно, ще й лобіюватимуть закони на користь ворога. Не впевнений, що це не призведе до нового соціального вибуху. Сподіваємося, так не станеться і вони таки дістануть заслужене покарання.



Календар парламентських виборів – інфографіка