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      Парасюк подає до суду через відмову ЦВК реєструвати його кандидатом у нардепи

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      Парасюк буде судитися через відмову ЦВК реєструвати його кандидатом у нардепи
      Парасюк буде судитися через відмову ЦВК реєструвати його кандидатом у нардепи / Фото з Facebook Володимира Парасюка

      Народний депутат України Володимир Парасюк планує подати до суду на ЦВК через відмову реєструвати його кандидатом у депутати на позачергові парламентські вибори.

      Парасюк розповів у коментарі 24 каналу, що сьогодні забрав у ЦВК поставнову про відомову у реєстрації кандидатом в депутати. Окрім того, у Центрвиборчком після прийняття такого рішення вчора, 23 червня, не повідомили про це нардепу, бо нібито "забули".

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      Як пояснив політик, причина відмови ЦВК формальна. Він подавав документи ще 19 червня. Тоді у ЦВК чинного нардепа запевнили, що документи правильно оформлені.

      "Їм не сподобалась моя платіжка. Всі документи подав, отримав довідку, що вони їх отримали. Переконали, що з ними проблем ніяких немає. Я дотримувався усіх норм закону", сказав Парасюк.

      Тому, нардеп планує оскаржувати рішення ЦВК в адміністративному суді.

      Йдемо в український суд доводити свою правоту. І я надіюся, що він прийме зважене, правильне рішення,
      – наголосив Парасюк.

      Нардеп також не виключає, що відмова ЦВК реєструвати його кандидатом на вибори може мати політичні мотиви.

      Наскільки я сьогодні побачив з реакції голови ЦВК (Тетяни Сліпачук, – 24 канал) – це упереджене ставлення і небажання пояснити свою відмову... Більша частина членів ЦВК – представники Порошенка, а я завжди виступав в опозиції до нього. Тому це скоріш за все може бути політичне рішення,
      – підсумував він.

      Чому ЦВК відмовилась реєструвати Парасюка? Центральна виборча комісія 23 чеврня не зареструвала кандидата у депутати Володимира Парасюка через "невідповідність документів вимогам законодавства".

      Парасюк хотів балотуватися в мажоритарному окрузі №122 (Яворівський та Жовківський райони, що на Львівщині) як самовисуванець.

      Зауважимо, у 2014 році мешканці цього округу віддали йому на парламентських виборах 56% голосів, і він пройшов до Верховної Ради як самовисуванець.

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      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Парламентські вибори 2019 Володимир Парасюк
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