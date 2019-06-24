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      ЦВК назвала причину відмови Парасюку в реєстрації кандидатом у нардепи

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      ЦВК пояснила, чому не зареєструвала Парасюка кандидатом у нардепи
      ЦВК пояснила, чому не зареєструвала Парасюка кандидатом у нардепи / Фото з Facebook Володимира Парасюка

      Центральна виборча комісія відмовила Володимиру Парасюку в реєстрації кандидатом у народні депутати на позачергові парламентські вибори через те, що його застава була внесена "неналежною особою".

      Заступник голови Центрвиборчкому Євгеній Радченко розповів, що помилка з реєстрацією у Парасюка є типовою, пише Укрінформ.

      Читайте також: Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість

      Заставу внесено не ним, а неналежною особою. Це єдина підстава для відмови, у нас таких відмов дуже багато. Якби пан Володимир встиг подати документи раніше, а ЦВК йому б відмовила, він би міг повернути заставу як помилково перераховані кошти, а потім ще раз повторно подати документи,
      – сказав Радченко.

      За його словами, чинний нардеп подав документи до ЦВК в останні дні, передбачені для реєстрації, а саме – 20 червня.

      Водночас, сам Парасюк розповів, що подав документи для реєстрації у ЦВК згідно з усіма нормами закону. Окрім того, у комісії тоді його запевнили, що документи оформлені правильно.

      Він припустив, що відмова ЦВК реєструвати його кандидатом на вибори може мати політичні мотиви. Зокрема, частина працівників комісії є представниками п'ятого президента Петра Порошенка, до якого Парасюк "був в опозиції".

      Наразі Парасюк планує оскаржувати рішення ЦВК в адміністративному суді.

      Що відомо про відмову ЦВК реєструвати Парасюка?Центральна виборча комісія 23 чеврня не зареструвала кандидата у депутати Володимира Парасюка через "невідповідність документів вимогам законодавства". Він хотів балотуватися як самовисуванець в мажоритарному окрузі №122 (Яворівський та Жовківський райони у Львівській області).

      У 2014 році мешканці цього округу віддали йому на парламентських виборах 56% голосів, і він пройшов до Верховної Ради.

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Парасюк ЦВК Парламентські вибори 2019
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