ЦВК назвала причину відмови Парасюку в реєстрації кандидатом у нардепи

Центральна виборча комісія відмовила Володимиру Парасюку в реєстрації кандидатом у народні депутати на позачергові парламентські вибори через те, що його застава була внесена "неналежною особою".

Заступник голови Центрвиборчкому Євгеній Радченко розповів, що помилка з реєстрацією у Парасюка є типовою, пише Укрінформ.

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Заставу внесено не ним, а неналежною особою. Це єдина підстава для відмови, у нас таких відмов дуже багато. Якби пан Володимир встиг подати документи раніше, а ЦВК йому б відмовила, він би міг повернути заставу як помилково перераховані кошти, а потім ще раз повторно подати документи,

– сказав Радченко.

За його словами, чинний нардеп подав документи до ЦВК в останні дні, передбачені для реєстрації, а саме – 20 червня.

Водночас, сам Парасюк розповів, що подав документи для реєстрації у ЦВК згідно з усіма нормами закону. Окрім того, у комісії тоді його запевнили, що документи оформлені правильно.

Він припустив, що відмова ЦВК реєструвати його кандидатом на вибори може мати політичні мотиви. Зокрема, частина працівників комісії є представниками п'ятого президента Петра Порошенка, до якого Парасюк "був в опозиції".

Наразі Парасюк планує оскаржувати рішення ЦВК в адміністративному суді.

Що відомо про відмову ЦВК реєструвати Парасюка?Центральна виборча комісія 23 чеврня не зареструвала кандидата у депутати Володимира Парасюка через "невідповідність документів вимогам законодавства". Він хотів балотуватися як самовисуванець в мажоритарному окрузі №122 (Яворівський та Жовківський райони у Львівській області).



У 2014 році мешканці цього округу віддали йому на парламентських виборах 56% голосів, і він пройшов до Верховної Ради.