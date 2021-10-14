ОАСК признал незаконным участие иностранцев в формировании органов госвласти

Окружной суд Киева признал незаконным, чтобы в формировании органов государственной власти принимали участие иностранцы. Убеждают, что это противоречит Конституции Украины.

ОАСК удовлетворил иск прокурора Тараса Карпюка. Он подавал иск к Первой кадровой комиссии и Офису генпрокурора.

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Иск Карпюка касался решения о неуспешном прохождении аттестации. В итоге суд восстановил его в должности. Кроме этого, суд признал незаконным формирование органов государственной власти иностранцами. Дело в том, что они участвовали в кадровой комиссии.

Таким образом это стало одной из причин удовлетворения иска.

Подробнее о решении суда

Постановили, что Офис генпрокурора не имеет полномочий вступать в международные отношения с США по вопросам аттестации прокуроров.

Утверждают, что Офис действовал противоправно, когда обратился в посольство США для привлечения американских специалистов и назначения их в комиссию.

Это обусловило создание кадровой комиссии под влиянием иностранного государства и означает потерю суверенных прав Украины на формирование органов государственной власти,

– говорится в решении суда.

В ОАСК добавили, что в состав кадровой комиссии направили представителей общественных и международных организаций: Автомайдан, Transparency International. То есть не сотрудников посольства.

Состав комиссии был нелегитимен, – ОАСК

Суд утверждает, что, включив этих лиц в состав кадровой комиссии, Офис сформировал нелегитимный состав органа, который решал судьбу прокуроров во время аттестации.

"Участие любых иностранных лиц или органов, организаций в формировании органов власти Украины явно противоречит Декларации о государственном суверенитете Украины и, соответственно, Конституции Украины", – констатировал ОАСК.

Представители судебной системы также ведут разговоры о незаконности участия иностранцев в процессе формирования состава Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.